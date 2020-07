PP-A responde a Vox que "la Armada está para otras cosas" y no para el "control de fronteras"

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha defendido este miércoles la "capacidad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --Policía Nacional y Guardia Civil-- para llevar a cabo la labor del "control de fronteras", y ha comentado en esa línea que "la Armada está para otra cosa y arregla otras cosas" distintas.

El diputado 'popular' ha respondido así, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento, al planteamiento que previamente ha realizado el portavoz de Vox en la Cámara, Alejandro Hernández, quien ha sugerido que desde la Junta se realice "un llamamiento al Gobierno central para que la Armada coadyuve y ayude en la vigilancia" de las costas andaluzas "para evitar que, en un momento dado, puedan llegar" a éstas "embarcaciones no controladas, no interceptadas" de migrantes, "de las que no tenemos conocimiento, que puedan producir un rebrote incontrolado" de casos de coronavirus que "nos preocupa".

José Antonio Nieto ha considerado que "poner al Ejército a controlar las pateras tiene muchas connotaciones, y una fundamental es el reconocimiento de la incapacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer ese trabajo", algo que él no admite, ya que entiende que Policía Nacional y Guardia Civil cuentan con "capacidad de sobra" para "hacer esa gestión que les corresponde del control de fronteras, terrestres y acuáticas".

De igual modo, ha apuntado que "el problema no es poner buques de la Armada, sino hacer una gestión adecuada", y que "con el problema de la inmigración irregular hay muchas cosas que se cruzan".

"Hay quien quiere hacer una defensa de la inmigración irregular porque le interesa a determinadas formaciones, fundamentalmente de izquierdas, que piden que se les dé una oportunidad a personas que llegan al país sin papeles, contratos ni cobertura social, que salen de sus países teniendo que abandonar a sus familias, descapitalizando las posibilidades de desarrollo de su país", según ha abundado Nieto.

En esa línea, el portavoz 'popular' ha manifestado que, "cuanto más crezca la inmigración, sobre todo la irregular, más condenados están al subdesarrollo los países de los que provienen" las personas que la protagonizan.

Frente a ello, el representante del PP-A ha apostado por "generar vías de desarrollo que hagan posible vivir en unas condiciones dignas en esos países" de emigrantes "que no obliguen a jugarse la vida a las personas que aspiran a mejorar en su calidad de vida, y que no alimenten a unas mafias que trafican con personas y que se están enriqueciendo de una forma alarmante con el sufrimiento, y muchas veces con la muerte de otras personas", según ha añadido antes de concluir que "la Armada está para otra cosa y arregla otras cosas".