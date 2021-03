Vox aborda "calendario de trabajo" con Educación tras reunión sobre pin parental y dice que Junta redactó último acuerdo

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Macario Valpuesta ha asegurado este jueves, tras mantener una reunión con la Consejería de Educación sobre la implantación del pin parental, que ambas partes han acordado "un calendario de trabajo" para que la autorización de los padres de actividades complementarias se implante el curso que viene.

Valpuesta, que ha descrito que la reunión ha transcurrido en "una clima de cordialidad" y ha sido "constructiva", ha asegurado que la puesta en marcha de esta herramienta de autorización paterna "requiere cambios normativos", sin precisar cuales, y ha afirmado que la redacción del último acuerdo, con fecha de 10 de febrero, fue "de la propia Consejería".

Además del calendario de reuniones, Valpuesta ha reconocido "un paso en la transparencia de la información de los padres". "Vamos a seguir trabajando con vistas al próximo curso", ha indicado en declaraciones a los medios.

El diputado de Vox ha estimado que ha encontrado "receptividad" en la Consejería de Educación y "hay diálogo, que es lo principal".

El portavoz parlamentario de Vox de Educación se ha remitido a "la última versión" del acuerdo entre la Consejería y su partido, que alcanzaron el 10 de febrero el consejero de Educación, Javier Imbroda, y el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández.

Valpuesta ha sostenido sobre los diferentes pronunciamientos de la Consejería tras la rúbrica de ese texto que "no sé si es cuestion del partido Ciudadanos, que tiene distintas corrientes o que se acobarda con la histeria de la izquierda con esta cuestión".

"Ellos se han mostrado propicios a firmar, pero luego...", ha apostillado el diputado de Vox.

El parlamentario de Vox ha afirmado que la petición del pin parental "nos parece que está basado en un derecho constitucional", recogido en el artículo 27 de la Constitución, que regula el derecho a la educación, y ha descrito que para su implantación se tendrán que "cohonestar varios derechos", entre los que ha aludido al derecho de cátedra, aunque ha estimado que "en caso de conflicto debe prevalecer el derecho de los padres".

ACUERDO DE 10 DE FEBRERO

En el texto que rubricaron el consejero de Educación y el portavoz parlamentario de Vox se aborda "el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española".

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha afirmado este jueves en Málaga que "no he firmado ningún documento con un pin parental" y ha proseguido explicando que en "lo que no voy a entrar es en cómo el grupo Vox quiere llamar a esto".

Imbroda ha sostenido que en los centros andaluces "no hay adoctrinamiento ideológico, no existe esto".

"Si impulsar, mejor, informar, comunicar, eso es lo que quiere llamar pin parental están en su derecho de hacerlo. Yo no he firmado ningún documento con un pin parental", ha reiterado el consejero.

