Vox acusa al Gobierno andaluz del PP de "dar la espalda a Córdoba" en los presupuestos de 2026

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, y la presidente de Vox en Córdoba, Paula Badanelli. - VOX

CÓRDOBA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidente provincial de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha acusado al Gobierno andaluz del PP de "dar sistemáticamente la espalda a la provincia de Córdoba", motivo por el que ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "rectifique de inmediato y acepte las enmiendas presentadas por Vox a los Presupuestos de la Junta para 2026".

En este contexto y en una nota, Badanelli ha lamentado que "el PP vuelve a presentar unas cuentas injustas, continuistas y profundamente perjudiciales para Córdoba", que mantienen a la provincia "en segunda fila y la condenan a seguir perdiendo oportunidades mientras otras provincias reciben inversiones estratégicas".

"El PP vende moderación, pero practica abandono. Vende eficiencia, pero entrega recortes encubiertos", ha afirmado Badanelli, quien ha afirmado que Córdoba "vuelve a ser la gran olvidada por un Gobierno andaluz más preocupado por el marketing político que por resolver problemas reales".

La presidente de Vox Córdoba ha subrayado que las enmiendas registradas son "fruto del trabajo directo con concejales, coordinadores y vecinos en toda la provincia y están diseñadas con un único objetivo: invertir donde realmente hace falta y no donde conviene políticamente al PP". "No son parches ni titulares vacíos, son propuestas de gestión con cifras concretas, pensadas para rescatar a Córdoba del abandono al que la somete el Partido Popular", ha subrayado.

En este contexto, Badanelli ha cargado contra un modelo presupuestario que, a su juicio, "despilfarra en gasto político e ideológico mientras niega inversiones esenciales a nuestros pueblos, ciudades y barrios".

Así las cosas, ha lamentado que "se margina a Córdoba en sanidad, educación, infraestructuras, dependencia y vivienda, al tiempo que se mantienen estructuras inútiles y partidas ideológicas que no mejoran la vida de nadie". Al respecto, ha añadido, "para lo que de verdad importa nunca hay dinero, pero para alimentar la máquina política siempre sobra".

Finalmente, la presidenta de Vox Córdoba ha sido tajante al señalar que "el Partido Popular ya no puede seguir escondiéndose detrás de excusas ni de anuncios huecos. Ahora tiene que elegir: o acepta estas enmiendas y empieza a trabajar de verdad por Córdoba, o volverá a demostrar que esta provincia le importa lo mismo que al PSOE, absolutamente nada".

Por último, Paula Badanelli ha afirmado que "Vox no va a callarse ni a resignarse ante este castigo constante. Vamos a seguir defendiendo a Córdoba frente al abandono del bipartidismo y frente a quienes gobiernan de espaldas a los cordobeses".