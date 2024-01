Vox acusa a Moreno de "apagar los fuegos" en la sanidad con “medidas cortoplacistas” para sacar "rédito electoral”

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "apagar los fuegos" en la sanidad pública con "medidas cortoplacistas" que sólo buscan sacar "rédito electoral".

En un comunicado, el diputado de Vox en el Parlamento andaluz José Ortells, ha exigido a Moreno "que piense en el futuro y en la atención sanitaria que les hace falta a los andaluces para tener una sanidad de calidad". "No hay peor ciego que el que no quiere ver y el Gobierno del PP-A está ciego porque no se da cuenta de la grave situación que tiene la sanidad andaluza", ha señalado.

Ha acusado a Moreno de negarse "a abandonar la soberbia de su mayoría absoluta, que le hace tener a los andaluces abandonados". Ha reprochado al PP-A que se haya negado a la petición de varios grupos de la oposición de celebración de un pleno extraordinario y monográfico en el Parlamento para tratar la situación de la atención sanitaria en Andalucía.

En su opinión, el Gobierno del PP-A cree que todos "vamos en contra mano y son ellos los únicos que van en la dirección correcta", con lo que "pretende ocultar las deficiencias que tenemos en Andalucía".

El diputado de Vox ha denunciado cómo "la situación de saturación de los hospitales y centros de salud en Andalucía nos está desbordando, porque faltan médicos y su situación laboral es casi insostenible; las bolsas del SAS están estancadas y llevan años sin actualizarse, y es bochornosa la situación que tenemos para pedir una cita para operarnos o para cualquier consulta médica".

Según Ortells, "para que la sanidad andaluza comience a funcionar, necesitamos primero que el Gobierno del PP-A deje de aplicar a los problemas las mismas soluciones que aplicó el PSOE durante todos estos años, porque no funcionan". Ha considerado fundamental que la Junta ponga sobre la mesa 17.000 millones de euros, "para que la inversión en sanidad por habitante en Andalucía, que ahora mismo es de 1.600 euros, converja con la media nacional que es de más de 1.900 euros".