Vox acusa a Moreno de "moverse al compás de las palmas del PSOE" ante la llegada de 200 menores migrantes desde Canarias

GRANADA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Ricardo López Olea, ha censurado este sábado la llegada a la comunidad andaluza de casi 200 menores extranjeros no acompañados (Menas) "camuflados --ha dicho-- entre los ilegales que el Gobierno de España continúa enviando a la región de los que han asaltado la frontera en Canarias".

"Un lote más de Menas que Sánchez envía a Moreno Bonilla", ha agregado, afirmando que "el PSOE le toca las palmas y Moreno Bonilla se mueve al compás", según ha agregado en declaraciones a los medios en Granada. López Olea ha señalado que "40 millones de euros es lo que cuestan los centros de acogida de menores a los andalucees", donde ahora deberán ser internados los mismos, siendo el gasto de "más de 30.600 euros por Mena al año".

Asimismo, ha citado como ejemplo los 760.000 euros anuales que "va a costar a los andaluces" un nuevo centro de menores que el Ejecutivo del Moreno va a abrir en el municipio granadino de Pinos Puente.

Para el portavoz adjunto de VOX, todo este gasto en mantener "a cientos de Menas que "han entrado ilegalmente en el país" y que "deberían estar en sus países con sus padres y sus familias, y no aquí donde no tienen nada ni a nadie", contrasta con la situación que se vive en Andalucía que, como ha advertido, "está en el vagón de cola del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, tiene problemas de sanidad, tiene problemas con la educación y tiene un 40% de paro juvenil".