Vox acusa al PP de "mentir y bloquear 523 millones" para la provincia de Córdoba por "negarse a negociar" en Diputación

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco. - VOX

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha acusado al PP de "mentir" y de "bloquear 523 millones" de euros para la provincia de Córdoba "por negarse a negociar en Diputación", todo ello después de que "distintos alcaldes populares" hayan salido "en manada para tapar su propio fracaso y su incapacidad para negociar los presupuestos de 2026" en la institución provincial.

En este sentido y en una nota, Saco ha asegurado que "el PP quiere nuestros votos para el Plan 'Diputación Invierte' y para todo lo demás", pero, sin embargo, "no quiere escucharnos. Quiere nuestro apoyo, pero no quiere negociar. Solo quiere imponer", ha afeado el diputado.

El portavoz de Vox, igualmente, ha criticado que el Gobierno provincial actúa "como si tuviera mayoría absoluta, pero no la tiene", y ha recordado que "los cordobeses otorgaron al PP una mayoría simple, no un cheque en blanco para seguir aplicando las mismas políticas".

Por ello, ha agregado que si el presidente de la Diputación, "el señor Fuentes, quiere aprobar presupuestos, tiene dos opciones: cambiar las cosas y sentarse a negociar con Vox, o seguir haciendo lo mismo de la mano del PSOE. Lo que no puede pretender es responsabilizarnos de su falta de voluntad", ha afirmado.

Así las cosas, desde Vox han subrayado que "la provincia está dejando de disponer de 523 millones de euros porque el PP antepone sus intereses electorales a las necesidades reales de los pueblos". "No se puede sacar pecho por diez millones mientras se bloquea el presupuesto completo de la Diputación. ¿Acaso la dependencia, los agricultores, los mayores o las carreteras no merecen el esfuerzo de sentarse a negociar?", ha señalado Saco.

Asimismo, ha calificado de "manipulación burda" las acusaciones de que Vox hace "pinza con la izquierda", un hecho que ha calificado de "falso", señalando que "Fuentes ha aprobado sus dos presupuestos anteriores con la izquierda y sin hablar con Vox", pero "eso no lo cuentan en sus vídeos".

El portavoz provincial también ha cuestionado "la actitud de algunos alcaldes populares" que, según ha dicho, "guardan silencio cuando suben la tasa de basura o la del agua a sus vecinos, pero salen ahora a dar lecciones". "Vox no cambia sus principios según sople el viento. Llevamos años defendiendo lo mismo para la provincia, gobierne quien gobierne", ha remarcado.

Para concluir, Rafael Saco ha manifestado que "nuestra voluntad de acuerdo es total, pero nuestra determinación para no estafar a quienes confiaron en nosotros es aún mayor. Transparencia, negociación real y presupuestos al servicio de los cordobeses. Todo lo demás es puro politiqueo. Mano tendida sí, cheques en blanco no", ha apostillado.