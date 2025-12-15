Vox acusa a PP y PSOE de "apuñalar" en Bruselas al sector primario cuando "necesitamos que sea fuerte"

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press

LEBRIJA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado este lunes al "matrimonio de populares y socialistas en Bruselas de apuñalar cada vez que tienen la oportunidad al sector primario, agricultura, ganadería y a la pesca", después de considerar que "lo que necesitamos es un sector primario fuerte".

Ha puesto como ejemplo de esa actitud compartida por los dos partidos mayoritarios el último acuerdo pesquero, que ha calificado de "malo para el sector de Andalucía y también para España", para lamentar que "al final se desarrolle el sector de terceros países".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a Lebrija (Sevilla), Gavira ha recordado que la semana pasada "estuvimos hablando con el sector remolachero y hoy con el tema de la flor cortada".

Ha descrito entonces una evolución de esta actividad donde "se trataba de un sector que a finales del siglo pasado, a comienzos de este siglo XX, generaba mucha riqueza, empleo, prosperidad, mucha producción, mucha productividad, y, desgraciadamente, con el paso del tiempo está en un declive progresivo".

Como mal generalizado en distintos ámbitos de este sector ha apuntado "competencia desleal de terceros países", cuya repercusión inmediata ha asegurado que es de que "les acorta el beneficio" y a esto ha sumado "las normas que vienen de Bruselas", donde ha aludido a la regulación de unos productos fitosanitarios que deben dejar de usar "y que se le consienten a terceros países".

En el caso de las ayudas de la PAC ha aludido a las previstas para la modernización, así ha considerado la necesidad de que "la temporada no sea tan corta sino que sea más larga", además de la aspiración de "aumentar esa producción, la productividad, la rentabilidad, el empleo y la prosperidad".

"Eso es lo que nosotros hemos venido hoy aquí a hacer a Lebrija y por supuesto a manifestarle al sector primario de esta parte del Bajo Guadalquivir que también ronda y colinda con lo que es la zona noroeste de la provincia de Cádiz el apoyo que tiene en Vox y cómo vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias", ha remachado su reflexión sobre el apoyo de Vox al sector primario en Andalucía.