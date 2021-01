Vox advierte de "excusas de mal pagador" de la Junta para "no asumir su responsabilidad" ante la tercera ola

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha criticado este miércoles las "excusas de mal pagador" que está usando el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) para "no asumir su responsabilidad" ante la tercera ola provocada por el coronavirus.

El parlamentario ha mostrado su preocupación por la "gravísima" situación que está dejando la "expansión descontrolada del Covid-19" y ha lamenta que la Junta siga ofreciendo "las mismas respuestas que hace un año". "No hemos aprendido nada. La Junta de Andalucía sigue utilizando la pandemia como una herramienta de confrontación política", ha advertido.

Sobre el plan 7.500, Hernández ha criticado "la lenta" reacción del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), que anuncia las medidas "en función de la agenda política" para que estas "tengan repercusión mediática y publicitarias".

En la misma línea, Hernández ha recordado que la Junta "sigue sin querer asumir toda la responsabilidad", puesto que "tiene herramientas en su mano que podrían aplicar, como es la suspensión de toda actividad esencial". "¿Por qué se escudan en esa pretendida falta de poderes para tomar decisiones? Pues porque ni ellos están convencidos de esas medidas", ha reprochado.

"Hay que buscar un equilibrio entre la vertiente sanitaria, económica y social. Ahora mismo nos preocupa que el Gobierno de la Junta está lanzando excusas de mal pagador", ha apostillado.

Asimismo, ha lamentado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siga protagonizando "graves irresponsabilidades" al no realizar pruebas PCR a los policías nacionales que regresan de Canarias tras atender "la invasión migratoria que sufre el archipiélago". "Se pone innecesariamente en riesgo la salud de los servidores públicos y de sus

familias y se contribuye a la expansión de la pandemia".

Por último, el portavoz de grupo parlamentario de VOX ha mostrado su preocupación con el retraso de casi 10.000 vacunas de Moderna y con "la denuncia de algunos ciudadanos que hablan de amenazas si no acceden a esa vacunación". "Desde VOX apelamos a la responsabilidad de todos los

andaluces. Entendemos que la libertad debe prevalecer en estos momentos al optar por vacunarse o no hacerlo. No aceptamos que se elaboren listas negras", ha concluido.