Vox afea el abandono institucional que sufren vecinos de Sierra Nevada y reclama mejores servicios públicos

El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira (izquierda) y el diputado por Córdoba de Vox Andalucía, Alejandro Hernández (derecha), conversando en Sierra Nevada (Granada). - VOX ANDALUCÍA

GRANADA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha mantenido un encuentro con vecinos, comerciantes, hosteleros y empresarios de Sierra Nevada, quienes han trasladado su preocupación por la situación de abandono que "sufre este núcleo por parte de las administraciones públicas", por lo que desde la formación reclaman mejores servicios públicos.

Según una nota emitida a los medios por parte de la formación, durante la reunión, tanto vecinos como empresarios han criticado "la falta de servicios públicos básicos y la ausencia de soluciones a problemas estructurales", que afectan al día a día de quienes viven y trabajan durante todo el año en la zona.

Entre las principales reivindicaciones planteadas destacan la mejora de la sanidad, la seguridad y los servicios públicos, así como la puesta en marcha de alternativas que permitan "combatir la estacionalidad económica que caracteriza a este enclave turístico".

En el ámbito sanitario, según Vox, los vecinos han alertado del deterioro del centro de salud de la zona, donde aseguran que "la atención médica no está garantizada de forma permanente" y que "las consultas se prestan únicamente algunos días a la semana". A esta situación se suman también deficiencias en otros servicios públicos como el ámbito educativo. Asimismo, comerciantes y hosteleros han trasladado su preocupación por la presencia de venta ambulante ilegal en espacios públicos de Pradollano.

Según han manifestado, "esta práctica perjudica directamente a los negocios locales, especialmente en un entorno donde la actividad económica depende en gran medida de la temporada alta". Durante la reunión también se ha abordado la situación de Cetursa, la empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía encargada de la gestión de la estación de esquí, así como la actuación del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE.

Gavira ha criticado que "muchas decisiones se están adoptando sin contar con la opinión de quienes residen y trabajan de forma permanente en la zona". Los vecinos han señalado además que Pradollano cuenta con una población residente muy reducida, de alrededor de 200 habitantes, a lo que se suma la elevada presencia de segundas residencias.

Esta circunstancia, según han reseñado, "provoca que las administraciones no presten la atención necesaria a sus demandas, a pesar de tratarse de uno de los principales motores económicos de la provincia de Granada".

En este sentido Gavira ha afeado que, "mientras la Junta de Andalucía presenta Sierra Nevada como un enclave estratégico para la economía granadina, los residentes denuncian una falta de inversiones y de atención institucional que se arrastra desde hace años".

Por todo ello, el portavoz de Vox en Andalucía ha reclamado al ejecutivo andaluz "que escuche a los vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona y adopte medidas para mejorar los servicios públicos, reforzar la seguridad y garantizar condiciones justas para la actividad económica local", ha afirmado.