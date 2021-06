Vox afea los datos de paro a Moreno, que le reprocha su "coincidencia" con el PSOE: "A ver si es verdad que hay pinza"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, responde a las preguntas del grupo parlamentario socialista durante su intervención en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento de Andalucía, a 09 de junio del 2021, en Sevilla (An

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, responde a las preguntas del grupo parlamentario socialista durante su intervención en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento de Andalucía, a 09 de junio del 2021, en Sevilla (An - María José López - Europa Press

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha afeado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), los datos de paro de la comunidad autónoma, a lo que el jefe del Ejecutivo le ha replicado llamando la atención sobre la "coincidencia" que, a su juicio, se está dando últimamente entre los argumentos de Vox y los del PSOE. "A ver si va a ser verdad eso de la pinza de la que hablan algunos", ha comentado al respecto.

Ha ocurrido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde Vox ha centrado su pregunta al presidente en los datos del desempleo en Andalucía, con los que ha querido dar "un baño de realidad" al jefe del Ejecutivo andaluz, quien, por su parte, ha comentado que "empieza a ser curioso la coincidencia de algunos de sus discursos --del portavoz de Vox-- con los de la bancada socialista".

"A ver si va a ser verdad eso de la pinza de la que hablan algunos", ha dicho Juanma Moreno antes de apostillar que cada grupo parlamentario tiene "legítimamente su manera de entender la política", pero ha criticado que el portavoz de Vox "ignora y obvia" en sus críticas a la Junta por la situación del paro "un pequeño detalle", el de que "hemos tenido un año y medio de crisis Covid", de "la peor pandemia" de las últimas décadas, que "hace saltar todos los números", según ha remarcado el presidente.

Moreno ha reconocido que "tenemos números muy delicados y difíciles", y por eso pide a Vox que "siga siendo útil para reconstruir Andalucía", algo que pasa, según ha continuado, por apoyar leyes que el Gobierno envía al Parlamento andaluz. "Le invito a que, juntos, podamos hacer cosas en beneficio de Andalucía", le ha ofrecido el presidente al portavoz de Vox.

Manuel Gavira, por su parte, que ha comenzado su intervención celebrando la recuperación del presidente de la Junta tras haber superado el Covid-19, ha afeado a Moreno que en el anterior Pleno del Parlamento sostuviera que en Vox "no conocíamos lo que era la tramitación de un proyecto de ley", después de que este grupo no apoyara el relativo a la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que no superó el debate a la totalidad después de que Vox se abstuviera ante la enmienda que al conjunto de dicho proyecto presentase Adelante Andalucía.

El portavoz de Vox ha sostenido que, en aquella sesión de control, a Moreno "la memoria le jugó una mala pasada", porque los tres proyectos de ley "más importantes" de la legislatura han contado con el apoyo de su grupo, en referencia a los Presupuestos de la Junta.

GAVIRA REMARCA QUE MORENO "ES PRESIDENTE GRACIAS A VOX"

"Mi obligación es recordárselo", ha advertido Gavira, que también ha emplazado a Moreno a "reconocer que es presidente gracias a Vox". "Ya es hora" de que lo haga, ha sostenido el parlamentario, que tras ello ha centrado su pregunta en el empleo, cuestión en la que la Junta tiene las competencias, según ha remarcado.

El portavoz de Vox ha reconocido que los datos del desempleo "son mejores" ahora en la región, pero ha negado que sea gracias a las políticas del Gobierno de Moreno, porque "en Andalucía siempre en esta época del año se genera más actividad", según ha abundado Gavira, que ha puesto de relieve además que este año el sector de la hostelería le da "un empujón a la creación de empleo" en la comunidad autónoma tras haber sido "perjudicado" por las medidas de la Junta frente a la pandemia.

Gavira ha aconsejado a Moreno que "no se crea las encuestas". "La encuesta en Andalucía la dan los datos del paro", que se van a "incrementar" cuando termine la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según ha augurado el portavoz de Vox, quien durante su intervención ha recuperado diversas críticas que, en 2018, realizaba el entonces líder de la oposición, Juanma Moreno, a la presidenta de la Junta entonces, Susana Díaz, por la situación del desempleo en Andalucía.

El portavoz de Vox ha subrayado que, en Andalucía, el paro juvenil se sitúa en el 51,09%, once puntos por encima de la media de España; el paro en mayores de 55 años está seis puntos por encima de la media, y el paro en mujeres está ocho puntos por encima de la media de España. "Hay más de 800.000 andaluces en paro y creo que Andalucía necesita un paquete de reformas urgentes", ha dicho.

MORENO INVITA A VOX A "REFLEXIONAR"

El presidente le ha respondido aprovechando la alusión de Gavira al proyecto de la Lista para insistir en que esa iniciativa de la Junta en política urbanística había generado "muchas ilusión y anhelos por parte de la sociedad", y que el sector que se beneficia de esa ley "ha quedado defraudado" tras ver que ésta no salía adelante en el Parlamento, por lo que ha invitado a la "reflexión" a Vox para que este proyecto de ley "cuente con su apoyo", y que ese grupo "no una sus votos a los de la izquierda para poder tumbarlo".

Respecto al paro, Moreno ha reconocido que es "un problema estructural para Andalucía", que "siempre" ha tenido un porcentaje "terriblemente elevado" de desempleo, algo que ha vinculado también con "algunas políticas" de anteriores ejecutivos socialistas y con el "abandono" de otras por parte del Gobierno de la nación sobre Andalucía.

El presidente ha defendido que desde la Junta tratan "por todos los medios de revertir esta situación, pero tenemos que ser conscientes de la realidad", de que "tenemos una crisis", la de la Covid, que "no es cualquiera", sino "la más profunda e intensa de la historia de la autonomía de Andalucía", según ha aseverado.

No obstante, Moreno ha apuntado que también hay "datos que invitan al optimismo pese a este contexto desfavorable, como que Andalucía es "la comunidad autónoma en la que más baja el paro", así como que "por primera vez en nuestra historia" es "la primera comunidad autónoma en número de autónomos", lo que refleja, según ha defendido el presidente, "una nueva cultura del emprendimiento".

"Es un dato que nos tiene que también que seguir animando" y que "no es casual", sino que tiene que ver, según ha continuado Moreno, con cuestiones como la "estabilidad institucional y política" actual de Andalucía, su política de "bajada fiscal" o en apoyo de los trabajadores autónomos con iniciativas como la 'tarifa plana' cuya prórroga para tres años más ha anunciado este mismo miércoles, y que está dando "muy buenos resultados", según ha valorado el presidente antes de concluir que, "si todos ponemos nuestro grano de arena" y se continúa trabajando en esa línea, "Andalucía iniciará una nueva senda de creación de empleo y oportunidades".