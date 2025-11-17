Vox afea al PP en el Ayuntamiento de Granada que no arregle las calles sin urbanizar ni asfaltar de Cartuja

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha reprochado este lunes al equipo de gobierno de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP que "margine" a Cartuja al "no urbanizar varias de las calles de este barrio del distrito Norte", que ha añadido también que no han sido arregladas o asfaltadas.

La portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, durante la Comisión Municipal de Urbanismo, Limpieza Viaria, Mantenimiento y Participación Ciudadana, ha afeado al PP que existen vías en la barriada de Cartuja que "carecen de aceras y alumbrado público, no existe ningún tipo de señalización y están sin asfaltar, lo que las convierte en barrizales con socavones cada vez que llueve, como ha ocurrido este fin de semana".

Es el caso, según ha detallado Vox en una nota de prensa, de las calles José Acosta Medina, Diego de Arana, Cristóbal Quintero, Gómez Rascón, Periodista Rafael García Fernández o López de Haro, en donde también hay "escaleras sin medidas de seguridad y zonas que se convierten en lodazales cuando lleve, como es el caso de los últimos días", ha explicado Beatriz Sánchez Agustino.

La portavoz de Vox también ha señalado que "otras calles, como Luz Casanova o Pilar García Romanillos, llevan años esperando una reforma que mejore el pavimento y las aceras, tal y como denuncian los vecinos en cada Junta Municipal de Distrito".