Vox afirma que la gestión sanitaria de Moreno está "en el juzgado" y su "estafa" le pasará "factura" electoral

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, durante la entrevista - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha afirmado que la gestión sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno está ya "en el juzgado" y su "estafa" le pasará "factura" en las próximas elecciones autonómicas de 2026.

En una entrevista con Europa Press, Gavira ha manifestado que su formación ve "bien" que se produzcan movilizaciones ciudadanas en defensa de la sanidad pública, porque es evidente que, como ya pasaba con los anteriores ejecutivos del PSOE-A, "no está funcionando bien" con el Gobierno del PP-A.

Aunque Juanma Moreno diga que se invierte "más que nunca" en la sanidad pública, según Gavira, "la gestión no es mejor ahora" que en la etapa del PSOE-A. Se está demostrando cada día, a su juicio, que el Ejecutivo del PP-A "no sabe gestionar el Servicio Andaluz de Salud" y rechazó acometer las reformas necesarias cuando llegó a San Telmo hace siete años, de manera que ha seguido manteniendo todos los "protocolos" de la época socialista.

Y ahí están, según el portavoz de Vox, el fallo con el cribado del cáncer de mama y el asunto de los contratos de emergencia del SAS, ambos ya en los juzgados, y a ninguno les va a poder "dar carpetazo" la Junta.

Para Gavira, con el fallo en el cribado del cáncer de mama, se ha puesto de manifiesto la "mala gestión" y la "dejadez" del Gobierno del PP-A y, pese al pronunciamiento de la Fiscalía de Sevilla archivando la denuncia de Amama sobre el supuesto borrado de pruebas, no se le va a poder "dar carpetazo" porque ya hay denuncias en los juzgados de mujeres afectadas.

Además, según ha añadido, el Gobierno del PP-A tiene sentados "en el banquillo" a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus dos antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, en su condición procesal de investigados por la contratación de emergencia.

"Están sentados en el banquillo porque han gestionado exactamente igual que se hacia con el PSOE", ha señalado el portavoz de Vox, recalcando que todo estos hechos demuestran que el ejecutivo de Juanma Moreno "hace lo mismo que se hacía en la época socialista" y la gestión sigue siendo "nefasta", por "más dinero que le eche" a la sanidad pública.

Gavira ha indicado que si hay cada vez más andaluces que se están haciendo seguros privados para tener otra atención sanitaria, "lo que le están diciendo al Gobierno de Juanma Moreno es que la suya no funciona": "Esa es la prueba del algodón de que la atención sanitaria en Andalucía no funciona".

Ha agregado que cada vez hay más andaluces que pagan "dos veces por la atención sanitaria, una a través de los impuestos y otra esa sanidad punitiva a la que te obliga Moreno porque no funciona la pública", y esa es la "prueba de la debilidad del sistema y de que no se están haciendo bien las cosas".

Por ello, Gavira se ha mostrado convencido de que, en las próximas elecciones autonómicas de 2026, la "estafa y el engaño permanente" le pasarán "factura" a Juanma Moreno, que no ha "cumplido nada de lo que prometía" cuando estaba en la oposición.