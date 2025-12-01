Gavira (Vox): El PP-A se suma a la "fiesta de la corrupción" del PSOE con su propia "mafia"

ESTEPA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este lunes que el PP-A ya se ha sumado a la "fiesta de la corrupción" del PSOE y tiene su propia "mafia" en la provincia de Almería, como se ha puesto de manifiesto en la Diputación con el 'caso Mascarillas'.

En declaraciones a los medios de comunicación en Estepa (Sevilla), ha manifestado que Andalucía no sólo ha sufrido la "corrupción" durante los anteriores gobiernos del PSOE-A, como los casos de los ERE o de la Faffe, sino que ahora también la sufre con el PP-A.

Ha recalcado que a la "fiesta de la corrupción se ha sumado" el PP de Juanma Moreno, quien en el congreso regional del partido en noviembre "nombró al hoy ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, como miembro del comité ejecutivo regional".

"Un señor que ha sido pillado por la UCO cometiendo los mismos delitos que los socialistas de Sánchez: Que (José Luis) Ábalos, que (Santos ) Cerdán y que Kolgo (Gracía)", ha indicado Gavira, quien ha añadido que los 'populares' de la provincia de Almería "utilizaban la misma jerga de los corruptos políticos".

Para el portavoz de Vox, esto es lo que hay en Andalucía, "un PP y un PSOE vinculados ya a la corrupción en Andalucía". Ha criticado que el PP saliera ayer a la calle, en una manifestación convocada en Madrid, para denunciar "la mafia de (Pedro) Sánchez", pero se "olvidó de que en Andalucía está la mafia del PP y no dijo absolutamente nada".

Ha insistido en criticar la "política corrupta" de PSOE y PP, que no están dispuestos a "cambiar nada y quieren permanecer en sus sillones porque viven muy bien así".