Vox alerta de descoordinación entre justicia y servicios sociales que provoca que mujeres no maltratadas reciban ayudas

Publicado 28/03/2019 14:31:48 CET

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Francisco Serrano ha alertado este jueves de casos en los que "la descoordinación" entre la justicia y los servicios sociales provoca que mujeres que no ostentan la condición de maltratadas "sigan percibiendo la renta activa de inserción", lo que supone "abuso en detrimento de las que sí lo son".

En una pregunta a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, el diputado de Vox ha instado a "ir descubriendo caso a caso" estas situaciones que están "perjudicando a las mujeres que sí son maltratadas".

"No se debe generalizar, pero la resolución judicial hay que respetarla", ha destacado Serrano, quien, no obstante, ha reconocido que una parte de los sobreseimientos de estos casos se dan por falta de pruebas e incluso porque la denunciante no prosigue con el procedimiento. "Pero hay casos de que esa denuncia no obedecía a los hechos denunciados y es aquí cuando se pueden producir este tipo de abusos", ha insistido.

Por su parte, la consejera del ramo ha destacado que el sobreseimiento de estos casos "no significa que el denunciado sea inocente, sino que no se ha podido demostrar que es culpable". "Hay casos en que la víctima, por miedo al agresor, se acoge a su derecho a no declarar", ha explicado.

Tras recordar al diputado de Vox que la renta activa de inserción es estatal y, por tanto, no es competencia de la Junta, ha señalado las ayudas que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) desarrolla para mujeres víctimas de violencia de género: aquellas destinadas para facilitar una vida independiente a la mujer y cuando se demuestra insuficiencia de recursos y dificultad para conseguir un empleo.

"No hay margen de discrecionalidad", ha asegurado la consejera, quien ha detallado toda la documentación que estas mujeres deben presentar para tener derecho a estas ayudas. En 2018, se otorgaron 62 de estas ayudas.