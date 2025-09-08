Vox alerta del "grave aumento" de la criminalidad en Puente Genil (Córdoba) y critica "la pasividad" del Gobierno

La concejal de Vox en el Ayuntamiento de Puente Genil, Toñi Gallardo, y el diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez. - VOX

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

Vox ha criticado este lunes desde la "alarmante situación de inseguridad" que, a su juicio, atraviesa Puente Genil, tras conocerse los datos oficiales del Ministerio del Interior que reflejan "un aumento del 900% en los delitos relacionados con drogas y un incremento cercano al 4% de la criminalidad en el segundo trimestre del año".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Puente Genil, Toñi Gallardo, ha subrayado que el pueblo "se ha convertido en el municipio con peores cifras de criminalidad de toda la provincia de Córdoba". "No podemos resignarnos a vivir en un pueblo inseguro, en el que vecinos y visitantes teman salir a la calle o disfrutar de nuestras fiestas, de nuestro comercio local y de nuestras tradiciones", ha enfatizado.

Al respecto, Gallardo ha señalado que en Pleno ya advirtió al alcalde de "la deriva que estaba tomando la localidad" y ha insistido en que no están en contra de "la inmigración que viene a trabajar, respetar nuestra cultura y contribuir"; pero es "una evidencia que la entrada masiva de personas sin control, unida a la falta de recursos de seguridad, está trayendo problemas que agravan los que ya tenemos".

Por su parte, el diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez, ha incidido en "la gravedad de las cifras". "Estamos hablando de que las violaciones se han duplicado en Puente Genil en muy poco tiempo, los asesinatos y los intentos de asesinato también han crecido, y todo ello se suma a ese 900% más de delitos por drogas. La situación es insostenible", ha aseverado.

En este sentido, Ramírez ha responsabilizado "directamente" a las políticas del Gobierno y a la pasividad de las administraciones, ya que "hay 165 bajas de guardias civiles sin cubrir en la provincia de Córdoba, patrullas que trabajan con coches de más de 250.000 kilómetros, y una Guardia Civil y una Policía Nacional que, pese a su esfuerzo, carecen de medios humanos y materiales para combatir esta ola de criminalidad". "Los delincuentes saben que no hay efectivos suficientes y actúan con impunidad", ha criticado.

Por ello, Vox ha exigido "medidas urgentes" para "reforzar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y devolver la tranquilidad a los vecinos de Puente Genil".

"Nuestros jóvenes, nuestros mayores y nuestras familias merecen vivir en un pueblo seguro, no en un municipio señalado en los índices de criminalidad. Desde VOX seguiremos denunciando esta situación y defendiendo la seguridad que merecen los pontanenses y todos los cordobeses", ha concluido Ramírez.