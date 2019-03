Vox ve "tripartito PP-PSOE-Cs" tras un "oscuro pacto" sobre la Faffe

Actualizado 27/03/2019 11:29:30 CET

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, ha alertado este miércoles de un "tripartito" conformado por PP-A, PSOE-A y Ciudadanos (Cs) en Andalucía tras un "oscuro pacto" en la comisión de investigación sobre la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en relación a la presidencia del órgano, que ha recaído en el diputado de Cs, Enrique Moreno.

En rueda de prensa, Hernández ha apuntado que "más allá de la escenificación de determinadas disputas", PP-A, PSOE-A y Cs forman un tripartito en esta comunidad, siendo las tres fuerzas "instaladas en el poder". Como ejemplo, ha destacado la elección del presidente de la comisión de investigación y que el PSOE-A ni siquiera propusiera un candidato.

"Sánchez Haro (miembro del PSOE-A en la comisión), que no se calla ni debajo del agua, permaneció callado durante la constitución de la comisión", ha apuntado Hernández, quien ha dicho desconocer el contenido de las negociaciones entre las tres citadas fuerzas políticas. "Vox no ha sido parte", ha añadido.

Así, tras apuntar que Vox propuso a Francisco Serrano como presidente de la comisión, "un juez investigador, una persona totalmente independiente, sin sospechas respecto a intereses espurios y sin mochila", el portavoz ha advertido de que esta comisión ha empezado "con mal pie".

En este punto, ha reprobado que el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, haya asegurado que esta comisión de investigación no está para "crucificar a nadie". "Claro que no lo está en el sentido literal, pero si tenemos el espíritu de no señalar a nadie, mal empezamos".

Junto a ello, ha advertido de que si va a haber "maniobras dilatorias" por parte de los distintos grupos durante el transcurso de la comisión, "que no cuenten con nosotros". "Si quieren que esta comisión sea una repetición de la celebrada en la anterior legislatura, no vamos a colaborar en perder el tiempo", ha advertido.