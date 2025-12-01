Vox apoyará la "reprobación" de Marlaska que el PP-A pedirá el miércoles en el Parlamento

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, este lunes - VOX

ESTEPA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha anunciado que su grupo apoyará el miércoles en el Pleno de la Cámara la proposición no de ley que defenderá el PP-A en la que se reclama la "reprobación" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su "actitud indolente" en la lucha contra el narcotráfico.

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes en Estepa (Sevilla), Gavira ha manifestado que Grande-Marlaska "es un ministro indigno y cobarde".

Ha añadido que es "indigno" porque un día antes del asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) "dijo que se le estaba ganando la lucha al narcotráfico".

El Pleno del Parlamento debatirá el miércoles una proposición no de Ley del PP-A en la que se pide la "reprobación" del ministro por los "constantes incumplimientos a compromisos adquiridos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, por el abandono institucional al que tiene sometidos a estos servidores públicos y por la actitud mantenida en el tiempo en la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico en Andalucía".

Ello, según el PP-A, está provocando el "mayor deterioro de los niveles de seguridad ciudadana y orden público, así como una situación de enorme peligrosidad para la seguridad e integridad física de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado".