Vox asegura que "no cree en el Estado autonómico" y Moreno le reclama apoyo para exigir 4.000 millones de financiación

Publicado 16/05/2019 12:53:18 CET

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles a Vox que se sume a la defensa de los intereses de Andalucía ante el Gobierno central, como un nuevo modelo de financiación autonómico justo que incluya la reclamación de 4.000 millones de euros que se hizo desde el Parlamento autonómico. El presidente ha hecho además una defensa del actual estado autonómico contemplado en la Constitución tras las críticas de Vox, que ha insistido en que no cree en ese modelo.

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, Moreno ha respondido a una pregunta del portavoz del grupo de Vox, Alejandro Hernández, sobre la situación actual de la deuda histórica de la comunidad y las intenciones del Ejecutivo. Hernández se ha referido a la "falacia" de la deuda histórica, apuntando que su partido no cree en ella porque no cree en el estado autonómico. "Sí, ahora nos podrán seguir ofendiendo tranquilamente: a nosotros no, a los más de 600.000 andaluces que nos han votado en las pasadas elecciones", ha dicho Hernández al resto de grupos de la Cámara tras los murmullos desde algunas bancadas.

Moreno ha querido dejar claro que su Gobierno jamás va a renunciar a la defensa del interés general de Andalucía, de manera que no van a dejar de reclamar al Gobierno central un modelo de financiación autonómico justo que contemple los 4.000 millones de euros que se demandaron por un amplio acuerdo del Parlamento para la financiación de los servicios públicos esenciales.

En este sentido, ha expresado que está convencido de que Vox también apoyará esa política en defensa de los intereses de Andalucía, como es la necesidad de un sistema de financiación justo. Asimismo, ha querido dejar claro que él siempre ha sido "coherente" en la defensa de ese modelo de financiación justo, con independencia de quien gobierne en España. De hecho, ha indicado que su partido se sumó al acuerdo del Parlamento para reclamar al Gobierno central los 4.000 millones para Andalucía cuando Mariano Rajoy, del PP, era presidente.

Asimismo, ha manifestado que él cree en la Constitución española de la concordia, de la que emanan los estatutos de autonomía: "Como creo en la Constitución y en España, creo en el Estatuto y creo en desconcentración del poder".

Ha dicho a Vox que no hay confundir desconcentración del poder desde el punto de vista administrativo, lo que conlleva acercar las decisiones a los ciudadanos, algo que siempre es positivo, con otras "deslealtades institucionales" que se han producido por parte de partidos independentistas y nacionalistas, claramente egoístas y que sólo quieren romper el proyecto común de España.

Moreno ha recordado que fue una "enorme irresponsabilidad" que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en su etapa como presidente del Gobierno español, pactara un modelo de financiación con ERC donde se primaban los intereses de Cataluña y se perjudicaba a Andalucía. Para Moreno, el modelo de financiación siempre debería sustentarse sobre un acuerdo entre los dos grandes partidos de este país, PSOE y PP.

Por su parte, Alejandro Hernández ha dicho al presidente que su Gobierno siempre tendrá el apoyo de Vox cuando seamos conscientes de que el interés de los andaluces está supeditado al interés superior de la nación española en su conjunto.

Ha indicado que a ellos no les gustan los enunciados tipo exigir al Gobierno de la nación la reforma inmediata del modelo de financiación autonómica en defensa de los intereses de los andaluces, como se recoge en el acuerdo de gobierno entre PP-A y Ciudadanos (Cs).

"No creemos en estas argumentaciones y no creemos en deudas históricas, porque no creemos en el estado autonómico, como hemos en multitud de ocasines", ha sentenciado Alejandro Hernández, quien ha añadido que su formación sólo cree en un solo interés general, "el de la nación española en su conjunto".

Asimismo, Hernández ha manifestado que para que hubiera una solidaridad interregional real a través de una reforma del modelo de financiación autonómica habría que cesar de manera determinante con los cupos vasco y navarro, que son "aberraciones".

Asimismo, ha advertido al presidente y a sus socios de la "formación color pomelo" de que si quieren que haya una reforma del sistema de financiación autonómica reclamen una reforma de la Ley de Régimen Electoral General (Loreg).