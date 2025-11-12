Vox augura a PP-A "una sorpresa" en las urnas porque Moreno "ha defraudado": "Ni presupuestan ni ejecutan bien"

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este miércoles en el Pleno del Parlamento en su defensa de la enmienda a la totalidad al Presupuesto 2026. - FRANCISCO OLMO/EUROPA PRESS

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha augurado este miércoles en el Pleno del Parlamento en su defensa de la enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuesto de Andalucía para 2026 que el Partido Popular "dentro de unos meses se van a llevar una sorpresa" con la convocatoria de elecciones autonómicas en 2026 por cuanto ha sostenido que "está claro que Moreno Bonilla ha defraudado a los andaluces que antes confiaban en él".

Además del augurio electoral, Gavira ha defendido desde un punto de vista presupuestario, objeto del debate del Pleno, que "Andalucía necesita que las cuentas se cumplan", ya que ha sostenido que "ni presupuestan bien ni ejecutan bien".

El portavoz de Vox ha sostenido que la gestión de la Junta de Andalucía se encuentra "igual de mal que en la época socialista" y ha advertido a los actuales rectores del Gobierno autonómico que "el andaluz cuando se queja siempre tiene razón, es un pueblo inteligente, con paciencia", de manera que si "van pasando los años" y solo encuentra "publicidad" en vez de gestión, "el andaluz despierta".

Ante la tesis del Gobierno andaluz de haber elaborado unos presupuestos que "son las cuentas de la gente", ha replicado que los andaluces "siguen teniendo los mismos problemas", para ironizar aquí con "la estabilidad de los problemas" y asegurar que "esa es la razón por la que hemos presentado una enmienda a totalidad", al tiempo que ha recordado que es la tercera que presentan desde que llegaron a la Cámara autonómica tras las elecciones de diciembre de 2018.

"Difícilmente vamos a poder confiar en Moreno Bonilla, no es que no cumpla con Vox, es que no cumple con Andalucía", ha proclamado Gavira, quien ante la acusación de "polarizar" ha sostenido que "no me importan si en los extremos están los andaluces", para considerar que "con sus políticas están perjudicando a los andaluces más necesitados" y sostener en este sentido que "mucho votante del Partido Popular y del Partido Socialista se mueren esperando a que les llegue la ayuda de la dependencia".

En la gestión sanitaria ha apuntado Gavira el ejemplo del cribado de cáncer de mama para decir que "hacen lo mismo que el Partido Socialista", con la idea de que "llevan siete años gestionando y no se han fijado en los protocolos", por la que ha presentado la crisis de las mamografías de este programa como "la prueba de que practican las mismas políticas".

"Siempre se tienen que esconder detrás de ellos cuando hacen las cosas mal", ha afirmado Gavira en este sentido.

Para el futuro político de Andalucía ha augurado que "se sentarán muchas veces con Vox", aunque ha apuntado que "primero intentaran llegar a un acuerdo con el PSOE".

Se ha rebelado contra lo que ha descrito como que "aguantemos sus insultos y la ingratitud" en escenarios como Extremadura y Andalucía, convencido de que la intención del PP es "seamos una especie de Ciudadanos 2.0 y que renunciemos a nuestras convicciones". "Ni lo sueñen, no va a pasar", ha advertido.

"El señor Moreno Bonilla no quiere a Vox, pero tampoco amparamos lo que usted defienden en Andalucía con unos servicios públicos deteriorados, cada vez peor", ha señalado Gavira.

