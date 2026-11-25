Archivo - Ricardo López Olea - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Granada y actual portavoz adjunto en el Parlamento andaluz, Ricardo López Olea, ha manifestado este miércoles que su partido sospecha que "hay algo detrás" con la Ley de Nietos y con el voto procedente del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y no nos "podemos fiar del Gobierno corrupto" de Pedro Sánchez.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, López Olea ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha atacado de forma absolutamente clara la democracia y la institución democráticas, y entonces pues no nos fiamos" con lo que puede ocurrir con el voto CERA y La Ley de Nietos en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ha señalado que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección ha "mentido a los españoles una vez detrás de otra" y han "metido sus sucias manos en todas las instituciones del estado", y eso es lo que "tienen que ver los españoles" a la hora de votar el próximo domingo.

Asimismo, el candidato de Vox ha denunciado que "hay gente que se está lucrando de un negocio criminal apoyado por el Estado", refiriéndose a las "invasiones migratorias": "Ha habido un aumento de la población totalmente artificial", resultado "de las políticas de fronteras abiertas de este gobierno corrupto, que esperemos que el día 29 salga ya de la Moncloa".

"Muchas de estas personas mueren en el mar por culpa de este gobierno que los atrae de esta forma y están creando un grave problema para los españoles", ha indicado López Ola sobre las embarcaciones que llegan a costas españolas.

"Hay gente que se está lucrando de un negocio criminal que está apoyado, en este caso por el estado y por los que gobiernan España", ha recalcado.