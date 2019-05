Vox avisa a PP y Cs que no apoyará el presupuesto de la Junta si se separa del acuerdo de 37 puntos

Publicado 14/05/2019 13:07:03 CET

CÓRDOBA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial y parlamentario andaluz de Vox, Alejandro Hernández, ha avisado este martes al PP y Cs que "todo lo que suponga en política presupuestaria separarse de los 37 puntos" del acuerdo que firmaron para apoyar la conformación del nuevo Gobierno andaluz será "impedimento a la hora de apoyar los presupuestos".

En una rueda de prensa en Córdoba, el representante de Vox ha comentado que "habrá que ir viendo lo que se dispone en los presupuestos", porque "ahora se habla de futuribles", pero ha remarcado que tienen "un acuerdo de 37 puntos" y a tal efecto "la línea de Vox en ese sentido es meridiana", ha aclarado.

No obstante, ha comentado que a lo mejor no les hace falta Vox para aprobar los presupuestos porque el vicepresidente de la Junta y portavoz de Cs Andalucía, Juan Marín, "ha dicho que iban a negociar con Adelante Andalucía", por lo que Hernández no sabe "qué pirueta política tendrán que realizar".

De hecho, ha apuntado que les consta que ahora mismo por parte de PP y Cs se negocia con el PSOE "determinadas cuestiones, sobre todo lo que tiene que ver con la política de nombramientos, incluido en Canal Sur".

Por tanto, ha agregado que "ya que se ha hablado de una cosa, pueden estar hablando de otra", si bien ha argumentado que "difícilmente se puede sostener que estamos ante el gobierno del cambio, si se pactan presupuestos o leyes con el PSOE o con Adelante Andalucía".