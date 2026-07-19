Vox Baena (Córdoba) mantiene una reunión con 'Stop Biogás' y reitera que el Ayuntamiento "tenga la última palabra"

Imagen de la reunión. - VOX BAENA

BAENA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Baena, Eduardo Molleda, ha mantenido una reunión con representantes de la Plataforma Stop Biogás para conocer de primera mano sus inquietudes y analizar la situación generada por el proyecto de instalación de una macroplanta de biogás en el municipio.

Durante el encuentro quedó patente un "amplio entendimiento" tanto en el fondo como en la forma, compartiendo ambas partes su rechazo a la instalación de esta macroplanta y la preocupación por las consecuencias que podría tener para Baena y sus vecinos, según ha señalado la formación en una nota de prensa.

Así, Eduardo Molleda ha señalado que VOX ha defendido en numerosas ocasiones que la última palabra sobre un proyecto de estas características debe corresponder al Ayuntamiento, por ser la administración más cercana a los vecinos y la que mejor conoce la realidad del municipio.

Asimismo, el concejal ha destacado la importancia de que una decisión de esta relevancia cuente con la opinión de la población. "Los vecinos deben ser escuchados y tener la oportunidad de pronunciarse sobre un proyecto que puede condicionar el futuro de Baena. Las administraciones deben escuchar esa voz y actuar en consecuencia", ha afirmado Molleda.

En este sentido, el concejal ha puesto en valor el trabajo de la Plataforma Stop Biogás y subrayó que el activismo social y la movilización ciudadana reflejan el sentir de una parte importante del pueblo de Baena, por lo que consideró imprescindible que esa posición sea tenida en cuenta antes de adoptar cualquier decisión.

Finalmente, VOX Baena ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo los intereses de los baenenses y de trabajar para que cualquier actuación que afecte al municipio se lleve a cabo con transparencia, participación y respeto a la voluntad de los vecinos.