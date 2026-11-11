Vox califica de "circo" la ausencia de la oposición en el Pleno: "No quieren escuchar nuestras soluciones"

Archivo - El portavoz del G.P Vox, Javier Cortes, atiende a los medios de comunicación. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Javier Cortés, ha calificado de "circo" la ausencia de los tres grupos de la oposición al Pleno del Parlamento de este miércoles en señal de apoyo a la huelga general convocada para esta jornada.

La sesión incluye el debate de las enmiendas a la totalidad del Presupuesto para 2027, unas cuentas de las que Cortés ha defendido las medidas en materia de vivienda.

"Aprovechan el problema de la vivienda que han creado ellos para no venir aquí a escuchar precisamente lo que no quieren escuchar y es que este gobierno, del Partido Popular y de Vox, sí va a empezar a poner, en la medida que puede, a través de sus competencias, soluciones al problema de la vivienda", ha afirmado en una atención a los medios antes de empezar el Pleno.

En este sentido, el portavoz ha destacado que el Presupuesto recoge una rebaja de impuestos de cara a la adquisición de una vivienda, inversión de casi mil millones de euros en vivienda pública y que "la prioridad nacional en el acceso a esa vivienda pública sea una realidad".

"Ellos han construido 800 viviendas en los últimos ocho años. Nosotros tenemos un objetivo de construir 20.000 viviendas en los próximos cuatro años. Por tanto, ellos no quieren escuchar esto. Ellos han aprovechado el sufrimiento y el dolor de una mujer para convocar este circo general", ha aseverado al mismo tiempo que ha asegurado que los diputados "tendrían que estar hablando de los próximos presupuestos del 2027".