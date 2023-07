Vox censura que Moreno no fuera a Bruselas a hablar de pesca y ahora pida soluciones tras no haber acuerdo con Marruecos

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, ha denunciado este miércoles, tras la no renovación del acuerdo de pesca de la UE con Marruecos, que nos comemos las sandías de ese país "con pesticidas no autorizados y no somos capaces de llegar a un acuerdo para que nuestros pescadores se ganen la vida", y ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no haya ido a Bruselas a hablar de pesca y ahora esté reclamando soluciones.

En rueda de prensa, Gavira, que ha considerado esta situación como "una nueva puñalada más" al sector pesquero, ha recordado que el plan de la Unión Europea del Vox viene hablando desde hace años es "el desguace de los barcos y que los pescadores recibiesen ayuditas", cuando la flota andaluza lo que quiere es "trabajo y no limosnas".

El portavoz parlamentario ha lamentado que cada vez que desde Vox se ha denunciado la situación tanto de los pescadores andaluces como del sector primario andaluz en general, "por culpa de la legislación y normas que imponen desde Europa, Moreno nos ha tachado de antieuropeístas", cuando "no hay nada más centrado ni más moderado que defender primero lo tuyo".

"Moreno no va a tener el suficiente valor de decir a los pescadores que son antieuropeístas como nos dijo a Vox en el Parlamento", ha enfatizado Gavira, quien ha reprochado al presidente andaluz sus "prisas" para firmar un acuerdo con el que potenciar la industria con la región de Tánger, cuyo puerto está entre los cuatro más eficientes del mundo, en detrimento, por ejemplo, del de Algeciras (Cádiz).

Para Gavira, Moreno "debería de haber ido a Bruselas, ya que le gusta tanto ir, para hablar de la pesca", y le ha reprochado que ahora, cuando todo está consumado, hable de buscar soluciones, a pesar de que "esto se sabía que iba a pasar, porque Marruecos ya advirtió en abril que iba a utilizar otras reglas para renovar el acuerdo de pesca con la Unión Europea".