Vox considera un "fracaso" la estrategia de la Junta para erradicar la pobreza

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Parlamento andaluz y miembro de la Comisión de Inclusión Social, Mercedes Rodríguez Tamayo, ha tildado este martes de "fracaso" la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis), con la que el Gobierno de Juanma Moreno pretendía "erradicar la pobreza" en la comunidad autónoma.

En un comunicado, ha indicado que "no podemos conformarnos con políticas que no muestran resultados concretos" y "es evidente que la estrategia Eracis no ha logrado el impacto necesario en las familias andaluzas, ya que la pobreza severa sigue afectando a miles de andaluces".

La parlamentaria de Vox ha denunciado que "no se observa un retorno efectivo de las políticas sociales implementadas", lo que se suma a la "ausencia de evaluación" que "impide una correcta identificación de las deficiencias y la adopción de medidas correctivas".

En este sentido, Rodríguez Tamayo se ha referido a un informe publicado recientemente por Cáritas sobre la pobreza severa en Sevilla, donde "denuncian las escasas incidencias de las políticas sociales y la falta de coordinación y agilidad de los Servicios Sociales", así como "la falta de evaluación para determinar si estas políticas están funcionando o no".

Ha agregado que dicho informe denuncia también las listas de espera de los servicios sociales, así como la excesiva burocracia, algo que es "inaceptable" y que deja a miles de familias andaluzas "desamparadas y desesperadas". Ha apuntado que, según datos oficiales, 24 de los 30 municipios más pobres de España están en Andalucía, y que de los 15 barrios más pobres de todo el país, 10 son andaluces.

En opinión de Rodríguez Tamayo, "no basta con establecer objetivos estratégicos, Andalucía debe tener un plan sólido y detallado que nos permita avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva", por lo que ha urgido al Gobierno del PP-A a "explicar de manera clara y precisa cómo se desarrollará finalmente la estrategia Eracis Plus", a la que se destinarán 118 millones de euros.

"La pobreza no puede ser solucionada únicamente con una estrategia", ha subrayado la parlamentaria de Vox, enfatizando que "requiere una combinación de enfoques que aborden tanto las causas estructurales como las necesidades inmediatas de las familias más vulnerables", por lo que ha reclamado al Ejecutivo andaluz que "considere otras actuaciones complementarias para abordar este problema tan acuciante".