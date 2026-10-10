Vox-A considera que las políticas "de pancarta de extrema izquierda" de Montero van "a perjudicar a los más humildes"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Javier Cortés. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha respondido este sábado 10 a la portavoz socialista, María Jesús Montero, quien esta semana criticaba la especulación inmobiliaria "después de haber vendido 70 inmuebles de la Junta de Andalucía durante su época en el Gobierno andaluz", al tiempo de asegurar que las políticas "de pancarta de extrema izquierda" van a "perjudicar a los más humildes".

Así, Cortés ha insistido en que esa venta, 70 inmuebles por 300 millones, la hizo para cumplir con el déficit "porque ella no había hecho los deberes", según ha precisado la formación en una nota. El portavoz ha reprobado al Gobierno, que en ocho años, ha construido 800 viviendas. "Así no se trabaja", ha explicado Cortés a Montero. Por el contrario, Vox ha firmado un acuerdo de Gobierno por el que, sólo en Andalucía, se van a construir 20.000 viviendas públicas.

Tras ocho años de "no hacer políticas de vivienda", Cortés ha indicado que aprueban unos decretos "fruto de pancartas de la extrema izquierda", que "van a subir el precio del alquiler ". Y serán "los más humildes quienes sufrirán las consecuencias de las políticas de este Gobierno".

Además, también ha apuntado a Montero que "por vuestra culpa, han entrado millones de personas y el país no estaba preparado". En definitiva, ha considerado que "hay que derrotar" a este Gobierno "miserable" el próximo 29 de noviembre.