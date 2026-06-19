Vox constata "buena disposición" en su negociación con PP-A e incide en priorizar las medidas sobre "quién las ejecuta"

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, junto a otros representantes de la formación en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha confirmado este viernes que hay "buena disposición" entre su partido y el PP-A en el marco de las negociaciones abiertas para buscar un posible acuerdo de gobernabilidad en esta comunidad autónoma tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, y ha incidido en priorizar las "medidas" que se acuerden sobre "quién las ejecuta", sin confirmar o descartar así si Vox querría formar parte de un gobierno de coalición con los 'populares'.

Son declaraciones que el dirigente de Vox ha realizado en una atención a medios en Córdoba en la que, a preguntas de los periodistas sobre dichas negociaciones con el PP andaluz ha explicado que "hay propuestas de medidas encima de la mesa" que, según ha aclarado, por parte de su partido no van a ser "diferentes" a las que han planteado en "otras regiones" de España, aludiendo así a los pactos alcanzados con los 'populares' en los últimos meses en las comunidades de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Manuel Gavira ha defendido que lo "primero" son las "medidas" que se puedan pactar, y "ya se verá" después "quién ejecuta" las mismas. "Lo llevamos diciendo desde hace meses", y es "el mismo protocolo, el mismo modo de proceder en todas las regiones donde Vox ha comparecido en estas últimas elecciones autonómicas", ha añadido, y ha citado en ese punto los precedentes de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Ha apuntado que "en Andalucía está pasando" lo mismo que en esas comunidades, y hay "buena disposición". "Desde el primer día hablamos de mano tendida, pero hay que trabajar las medidas, y luego ya se verá quién ejecuta esas medidas", ha insistido.

A la pregunta de si desde Vox le han presentado "alguna propuesta al Partido Popular", ha respondido que "las conversaciones son discretas", y eso fue "algo que hablamos desde el primer momento". "Tenemos que ser discretos, tenemos que estar trabajando, y cuando haya algún anuncio, cuando haya alguna novedad, pues evidentemente todos ustedes lo conocerán", ha trasladado Manuel Gavira a los periodistas.

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