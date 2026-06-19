Bendodo pide "dejar seguir trabajando" a Moreno para un acuerdo de gobierno con Vox "cuanto antes": "Las cosas van bien"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, (d) junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local + Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, (i) durante el comienzo del XVII Congreso del PP Andaluz. (Foto de arc - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

VILLANUEVA DEL TRABUCO (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha señalado este viernes que las negociaciones abiertas entre el PP andaluz y Vox para buscar un acuerdo de gobernabilidad en Andalucía "van bien", y hay que "dejar seguir trabajando" al líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "para conseguir un acuerdo de gobierno cuanto antes".

Así se ha manifestado el también diputado nacional, exconsejero andaluz de la Presidencia y expresidente del PP de Málaga en una atención a medios durante una visita al municipio malagueño de Villanueva del Trabuco.

A preguntas de los periodistas sobre las negociaciones entre el PP-A y Vox tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo en las que los 'populares' ganaron, pero se quedaron a dos escaños de la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz --fijada en 55 diputados--, Bendodo ha respondido que "lo más importante de una negociación es la discreción".

Ha añadido que "lo importante es que los partidos se sienten a hablar", y ha valorado que Juanma Moreno "le ha tendido la mano a todos los partidos", tras lo cual los 'populares' "están negociando con Vox, efectivamente", ha abundado.

"Yo le puedo decir que las cosas van bien, pero lo que le puedo decir nada más es eso", ha comentado Bendodo antes de apostillar que "lo importante es dejar seguir trabajando a Juanma Moreno para conseguir un acuerdo de gobierno cuanto antes".

El dirigente del PP ha subrayado que, "una vez se tengan esos acuerdos, se los comunicaremos" a los medios de comunicación, y también a preguntas de los periodistas se ha declarado "convencido" de que "cualquier estabilidad de gobierno pasa por tener unos Presupuestos" nuevos "cada año".

En esa línea, Bendodo ha remarcado que, hasta ahora, la Junta de Andalucía ha contado con Presupuestos aprobados "todos los años" mientras ha gobernado Juanma Moreno, que fue investido por primera vez en enero de 2019.