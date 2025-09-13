Vox Córdoba asegura ser "el único partido" que defiende los intereses de los españoles

CÓRDOBA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidente provincial de Vox Córdoba, Paula Badanelli, ha destacado este sábado desde el Palacio de Vistalegre, en Madrid, el arranque del curso político durante la celebración del Viva 25, "a lo grande y con la fuerza de miles de españoles que comparten la ilusión por defender a nuestra nación".

En una nota, Badanelli ha subrayado la gran afluencia de público que está recibiendo el evento, donde las provincias de toda España han instalado sus stands "para mostrar las bondades de nuestro maravilloso país".

La dirigente cordobesa ha puesto en valor la presencia de todos los líderes de Vox. "Nuestro presidente Santiago Abascal, Jorge Buxadé, Ignacio Garriga, el secretario general y nuestros portavoces nacionales han estado hoy acompañándonos en un recorrido constante por los espacios de todas las provincias", ha expuesto Badanelli.

La presidente provincial ha asegurado que Vox comienza el curso "con muchísima fuerza, convencidos de que los próximos meses serán vitales para el futuro de Andalucía y de toda España". En este sentido, ha recalcado que el partido "cuenta con el apoyo mayoritario de los jóvenes" y que su mensaje "es el que está en la calle, en los barrios y en contacto directo con los problemas reales de la gente".

"VOX es el único partido que llama a las cosas por su nombre, aunque nuestro discurso pueda parecer duro. Pero somos los únicos que hablamos de las cosas reales y decimos las verdades que otros callan", ha insistido Badanelli. La líder provincial ha subrayado el compromiso de VOX para "seguir trabajando por las familias, contra la inseguridad y contra este gobierno criminal, al que exigimos que convoque elecciones cuanto antes".

Finalmente, Badanelli ha animado a todos los simpatizantes "a disfrutar del Viva 25 en el Palacio de Vistalegre, que estará abierto hasta las seis de la tarde, y sobre todo a acudir mañana al gran acto Patriots, donde podremos escuchar de primera mano a los líderes que marcarán el futuro de Europa y del mundo. Un acto que pondrá la piel de gallina y demostrará que VOX defiende de verdad a España hasta las últimas instancias".