Vox Córdoba exige al gobierno local un plan de limpieza de solares para evitar incendios en la capital

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha preguntado este jueves al equipo de gobierno del PP si tiene previsto poner en marcha un plan de limpieza y desbroce de solares, tanto públicos como privados, con el objetivo de prevenir incendios en la ciudad y en la sierra de Córdoba.

Según ha relatado Badanelli en una nota, "en las últimas semanas, Córdoba ha sufrido varios incendios que han generado una gran alarma social debido a la proximidad de las llamas a núcleos urbanos que tuvieron que ser desalojados".

Así, la edil ha avisado de que "en algunos de estos casos el fuego se originó en parcelas que no habían sido desbrozadas, incluso de titularidad municipal, lo que incrementó el riesgo para vecinos y viviendas". "Llevamos mucho tiempo advirtiendo de esta situación", ha subrayado, para apuntar que "la falta de limpieza y mantenimiento de solares, tanto en la ciudad como en el entorno de la sierra, se convierte en un peligro real cada verano".

"No basta con reaccionar cuando ya hay un incendio: el Ayuntamiento debe actuar con previsión y responsabilidad", ha aconsejado Badanelli, quien ha insistido en que "la seguridad de los cordobeses debe ser prioritaria" y ha reclamado al gobierno local del PP que "ponga en marcha de inmediato un plan integral de limpieza y control de solares para que, llegada la época estival, no se encuentren llenos de maleza y suciedad que puedan derivar en tragedias evitables".

A su juicio, "es inconcebible que mientras se gastan recursos en propaganda, se descuide algo tan básico como la seguridad frente a incendios". Ante ello, "Vox seguirá siendo la voz de los cordobeses que exigen eficacia y sentido común en la gestión municipal", ha defendido la portavoz.