Vox Córdoba propone regular el acceso a dependencias municipales cuando se oculte completamente rostro con burkas

CÓRDOBA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha registrado una moción para su debate en el Pleno municipal del próximo 12 de marzo con el objetivo de regular el acceso a edificios y dependencias municipales en aquellos casos en los que se produzca una ocultación integral del rostro, como en burka y otras prendas equivalentes.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Badanelli ha explicado que "las dependencias municipales son espacios administrativos donde se realizan actuaciones con efectos jurídicos, se atiende directamente a los ciudadanos y se gestionan datos personales sensibles, por lo que resulta imprescindible garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los empleados públicos".

En este sentido, la portavoz municipal de Vox ha subrayado que la identificación visual del rostro es "en numerosos trámites presenciales" un "requisito funcional básico" para "verificar la identidad de la persona, prevenir suplantaciones y asegurar el correcto funcionamiento de los servicios públicos".

La iniciativa plantea establecer una condición objetiva de acceso vinculada exclusivamente a la ocultación facial integral, aplicable a cualquier prenda que impida la identificación, "con independencia de su motivación personal, cultural o religiosa".

"Estamos hablando de una medida funcional y proporcionada, no ideológica", ha señalado Badanelli. "El Ayuntamiento, en el ejercicio de su potestad de autoorganización y de policía administrativa, puede y debe fijar condiciones objetivas de acceso cuando existe una finalidad legítima como es la seguridad y la verificación de identidad".

Así, la moción especifica que se considerará ocultación integral del rostro aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial, incluyendo --a título enunciativo-- el niqab, el burka u otras prendas de efecto equivalente.

Esta iniciativa impulsada por Vox, según ha citado Badanelli "ya ha sido aprobada en distintos ayuntamientos de España con el apoyo del Partido Popular", concretamente en ciudades como El Ejido, Arrecife, Palma de Mallorca, Calvià, Llucmajor, Rincón de la Victoria, Cartagena, Granada y El Casar, donde se han respaldado las medidas para regular el acceso a dependencias municipales cuando exista ocultación integral del rostro.

Badanelli ha querido dejar claro que "esta regulación no afecta a la vía pública, donde el Ayuntamiento no tiene competencia para imponer restricciones generales de vestimenta, ni se extiende a símbolos o prendas que no oculten el rostro".

Por último, la portavoz municipal ha explicado que la iniciativa encomienda a los servicios jurídicos municipales la redacción de un reglamento interno que desarrolle esta regulación "con garantías jurídicas, claridad normativa y máxima transparencia", así como su correcta difusión en accesos y canales municipales.

"Se trata de garantizar la seguridad, el respeto a las normas comunes y el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales", ha concluido.