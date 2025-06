Vox critica la "rendición" del PP con la Conferencia de Presidentes: "No se enteran, Sánchez sólo busca la foto"

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este miércoles la "rendición" de los presidentes de las comunidades del PP, entre ellos Juanma Moreno, de Andalucía, al decidir que acudirán finalmente a la Conferencia de Presidentes del día 6 en Barcelona, apuntando que "no se enteran", porque el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "sólo quiere la foto".

En rueda de prensa, ha señalado que el "último capítulo del serial" de la Conferencia de Presidentes es que los presidentes del PP están "locos de contento porque dicen que Moncloa ha dado su brazo a torcer".

"¿Qué van a decir?, no saben, no se enteran o no se quieren enterar", ha indicado Gavira, apuntando que la Conferencia, en modo alguno, va a ir "por dónde ellos quieren ir", porque Sánchez "solo tiene un objetivo" que "no es resolver los problemas de los españoles", sino una "foto que evite hablar de sus corruptelas".

Ha manifestado que donde "el PP ve un triunfo", al hablar de que han conseguido incluir en el orden del día de la Conferencia los asuntos que querían, realmente hay una "nueva rendición a las exigencias de Sánchez y una nueva caída en la trampa y en las redes del PSOE".

Gavira ha indicado que, al final, se verá a los presidentes del PP darse la mano y sentarse en la mesa con el "mafioso" el viernes, mientras que el domingo acudirán a una manifestación en Madrid para denunciar que Sánchez es "un mafioso".

"Con el mafioso no hay nada de qué hablar", ha manifestado Manuel Gavira, para quien si el PP "participa en las trampas que le pone el Partido Socialista, en el fondo, es cómplice de cada día que pase Sánchez en Moncloa".

Para el portavoz de Vox Andalucía, al Gobierno central hay que hacerle una oposición "total y frontal", algo que, a su juicio, no es capaz de ejercer el PP, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, tiene "un boquete dentro de su propio partido" y los barones territoriales hacen lo que "les da la gana". Según Gavira, el PP es un "partido sin líder".