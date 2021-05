Vox deja caer la Ley de Sostenibilidad del Territorio del Gobierno de PP y Cs al abstenerse en el debate de totalidad

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) no ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento y no continuará con su tramitación, debido a que Vox se ha abstenido en la votación de la enmienda a la totalidad planteada por Adelante Andalucía al texto normativo, que fue apoyada por el PSOE-A y los diputados no adscritos y que contó con el rechazo de PP-A y Ciudadanos (Cs).

En el debate de totalidad del proyecto de ley, lo único que se sometía a votación era la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía, que ha contado con 50 votos a favor (PSOE y Adelante) y con 43 en contra (PP y Cs), y con las 11 abstenciones de Vox. El hecho de que la enmienda haya tenido más votos afirmativos que negativos ha supuesto que decae la tramitación del proyecto de ley y que se devuelva al Consejo de Gobierno. De esta forma, ya no podrá seguir su tramitación en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, donde los grupos podrían haber planteado enmiendas parciales.

La votación de la enmienda a la totalidad estaba prevista que se produjera tras la votación del decreto ley de la Junta sobre subvenciones a las ELAS que se había debatido previamente, en torno a las 18,30 horas, pero la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, anunció que finalmente, por petición de grupos parlamentarios, se producirían todas las votaciones al final del debate de las dos proposiciones de ley sobre tributos cedidos a la comunidad. Esta alteración en el horario de las votaciones provocó la queja del portavoz del PSOE-A, José Fiscal, que indicó que su grupo no lo había pedido, y la portavoz de Adelante, Inmaculada Nieto, también expresó que no veía necesario ese retraso.

Durante su intervención en el debate de totalidad, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha apelado al consenso de todos los grupos en torno a esta norma fundamental, por lo que les ha pedido su apoyo y ayuda para mejorar el texto en la tramitación en comisión. Ha recalcado que esta norma es fundamental en un momento crucial para Andalucía, para ayudar a la reactivación económica y a la creación de empleo.

Según la consejera, el objetivo de la ley es garantizar que todas las actuaciones urbanísticas sean viables social, ambiental y económicamente. La Lista, que pone fin a lustros de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994), supone una revisión integral del urbanismo andaluz y aporta una reducción de trámites administrativos y orden legislativo, que permitirá desbloquear los problemas urbanísticos de muchos municipios.

Según la consejera, la nueva ley facilitará que haya menos conflictividad judicial y evitará los numerosos planes generales anulados por motivos formales o de fondo. En concreto, casi 500 PGOU han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales.

A su juicio, es necesario dotar a Andalucía de una legislación sistemática, coherente y ordenada, no sólo por política legislativa, sino para facilitar el conocimiento de la propia norma a sus destinatarios.

Así, la nueva ley, según ha apuntado, no desregulariza el sector, sino que establece reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual, fáciles de entender y aplicar. Los objetivos de la Lista son simplificar e integrar en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como agilizar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y su proceso de tramitación y aprobación, reduciendo plazos y trámites. Se pasará de los entre ocho y diez años de media para aprobar un Plan General a dos años.

En defensa de la enmienda a la totalidad, la portavoz del Grupo Adelante Andalucía, Inmaculado Nieto, ha señalado que, sin duda, es necesaria una simplificación administrativa en materia urbanística y de ordenación del territorio en Andalucía y, aunque la exposición de motivos de la Lista sí es buena, no existe "congruencia" luego con el articulado, porque finalmente "no se favorece la simplificación administrativa", que no puede significar además "ser más laxos en el control que se hace".

Ha advertido además de que los trámites y plazos solo se podrán acortar su hay recursos y más personal. A su juicio, esta norma se parece demasiado a la ley del suelo estatal del Gobierno de José María Aznar, que daba vía libre a la construcción, lo que "no es un camino de prosperidad económica".

POSICIÓN DEL RESTO DE GRUPOS

El diputado de Vox Alejandro Hernández ha anunciado la abstención de su grupo ante la enmienda a la totalidad presentada por Adelante.

"Si nosotros ahora mismo estamos peleando por esta cuestión hace falta que ustedes entiendan que es incompatible plantear la exigencia de elecciones con la tramitación de una ley de tanto calado como es esta, porque lo que pueda salir de esas elecciones puede determinar que nos encontremos con otra correlación de fuerzas y con otras exigencias a la hora de tramitar la ley", ha dicho Hernández.

En su opinión, hay un "problema de seguridad jurídica en el articulado de la ley" y "ni se simplifica ni se clarifican las actuaciones a seguir". Ha señalado que si bien en la exposición de motivos del proyecto de ley se habla con ambición de un cambio de modelo y de un nuevo urbanismo, la realidad es que no se acaba resolver el grave problema de la dependencia de la legislación sectorial, que es un gran problema en la tramitación de los planeamientos urbanísticos.

El portavoz del PSOE-A, José Fiscal, ha expresado la "decepción enorme" de su grupo cuando han analizado con profundidad el contenido de la ley: "Habíamos reconocido que había necesidad de cambiar la normativa urbanística para ajustarnos a los nuevos tiempos, pero al conocer al detalle la ley, nos hemos llevado una decepción enorme, porque supone una involución sin precedentes". Ha indicado que un Gobierno razonable y sensato, ante una ley de tanta importancia, hubiera buscado desde el principio el diálogo con los grupos de la oposición para intentar llegar a un acuerdo y que el texto tuviera el máximo respaldo de la Cámara.

Sin embargo, según ha indicado, no ha sido así y ha anunciado el apoyo de su grupo a la enmienda a la totalidad de Adelante a una norma que "abre la puerta a la edificación desmedida y sin planificación y que supone un retroceso a los años del ladrillo y de construir donde hubiera un hueco".

El parlamentario del PP-A Juan Bueno ha manifestado que la Lista es un texto "riguroso" que viene a solucionar problemas históricos enquistados en materia de ordenación urbanística y viene en el momento "más oportuno". Ha pedido responsabilidad a Vox y que recapacitara su posición ante la enmienda de Adelante porque su abstención se porque su abstención "se puede convertir, sin ustedes desearlo, en un sí a lo que ya hay, que es muy peligroso y nocivo para los andaluces".

No permitir la tramitación parlamentaria de esta ley, según Bueno, supone dejar en la "estacada a muchos ciudadanos, municipios, empresarios y trabajadores". Ha considerado que Adelante no tenía motivos para plantear una enmienda a la totalidad.

El diputado de Ciudadanos Juan de Dios Sánchez ha manifestado que Adelante Andalucía no tenía ni motivos ni razones para plantear la enmienda a la totalidad y "sorprende" que Vox esté en "la misma línea" que ese grupo. Ha defendido que se trata de una ley más que necesaria, donde la sostenibilidad, la simplificación administrativa y el respeto al medio ambiente son fundamentales".