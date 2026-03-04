Vox denuncia que la Andalucía de Moreno "obliga a los jóvenes a repetir el exilio de sus abuelos"

El portavoz del Grupo Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 4 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parlamentarios, se d - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha denunciado este miércoles que la Andalucía que preside Juanma Moreno "obliga a los jóvenes a repetir el exilio de sus abuelos".

En rueda de prensa, ha subrayado que "no hay nada de qué presumir" sobre los datos del empleo del mes de febrero. Ha indicado que en Andalucía ha descendido el paro en 2.629 personas, es decir, un 0,44%, pero PP y PSOE "sacan pecho incluso de lo que no hay que presumir".

"Uno de cada cuatro parados que había en España en el mes de febrero es andaluz", ha criticado Gavira, para quien esa "interpretación seguro que ni uno del PP ni uno del PSOE la hace".

Asimismo, Gavira ha denunciado que el paro juvenil "vuelve a subir", de manera que "nuestros jóvenes van a repetir el exilio de sus abuelos para ganarse la vida fuera de Andalucía". Del mismo modo, el portavoz ha criticado que el "20% de las contrataciones" en la región andaluza sea a extranjeros.

Con respecto al tipo de contrato, según las propias organizaciones sindicales el 57% de ellos son temporales, según ha añadido Gavira, para quien el paro baja en la hostelería cuando llega la Semana Santa o el buen tiempo en Andalucía. Ha criticado que "populares y socialistas presuman de la precariedad laboral".

De otro lado, ha criticado que la "inmigración ilegal es un negocio" que Vox va a "desmontar cuando tenga la posibilidad de gobernar", refiriéndose a las últimas noticias "sobre los recientes empadronamientos ilegales que demuestran que son otro negocio" que afectan a la mayoría de provincias andaluzas.

"Regularizar masivamente no es solidaridad, es irresponsabilidad, ya que colapsa servicios públicos y además premia la ilegalidad", ha subrayado Gavira.

Con el antecedente de otros "fraudes de empadronamiento en comisarías, bibliotecas o incluso dependencias municipales", Vox registró en el Parlamento de Andalucía una pregunta escrita para conocer si existen "personas extranjeras en situación administrativa irregular empadronadas en edificios de titularidad de la Junta".