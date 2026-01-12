Vox denuncia la "gran mentira" de la financiación autonómica: "El modelo de PP y PSOE son exactamente el mismo"

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, atiende a medios antes de la celebración de la Diputación Permanente en el Parlamento andaluz. A 12 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). La Diputación Permanente del Parlame - Joaquin Corchero - Europa Press

Vox ha denunciado este lunes la "gran mentira" del sistema de financiación autonómica, apuntando que el modelo que defienden PP y PSOE es "exactamente el mismo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado que estamos ante un "debate artificial y una gran mentira".

Ha criticado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno esté reclamando más recursos para Andalucía cuando "cada año deja de, sin ejecutar, casi 5.000 millones de euros".

Ha añadido que el PP incluso se ha mostrado partidario de "hablar" con los independentistas de Junts: "¿Qué hay que hablar con Junts, con los separatistas de derecha catalanes, si no es del tema de la financiación?".

"El modelo de financiación del PP es exactamente el mismo de modelo de financiación del PSOE", ha sentenciado Manuel Gavira, quien ha insistido en que se trata de una "gran mentira" de populares y socialistas, "que están en esta guerra simplemente para enredar a los andaluces".

Se ha mostrado convencido de que si el PP estuviera gobernando en España, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno "harían lo mismo" que Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

De otro lado, sobre el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, Manuel Gavira ha denunciado que socialistas y populares han aprobado en Bruselas "una puñalada, esperemos que sea la última, al sector primario de Andalucía".