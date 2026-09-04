Vox denuncia que Montero fue la que "ideó" la nueva financiación como "la testaferro" de Sánchez en Andalucía

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Javier Cortés - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha denunciado este viernes que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en su etapa como ministra de Hacienda, fue la que "ideó" el nuevo modelo de financiación que se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque es la "testaferro" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Andalucía.

En un comunicado, Cortes ha criticado que "tengamos que aguantar que María Jesús Montero, la testaferro de Sánchez en Andalucía y quien ha ideado este modelo, diga que no es para contentar al separatismo catalán".

Según ha explicado, "Pedro Sánchez está dispuesto a todo", de modo que "para mantenerse más en el poder, está dispuesto a vender a España y a los españoles al separatismo y al golpismo". En definitiva, según ha apuntado, "es otro chantaje más que el socialismo paga a los enemigos de España con el bolsillo de todos".

El portavoz de Vox en Andalucía ha definido la "infrafinanciación" de los territorios como "un problema del estado autonómico", y ha garantizado que su partido continuará con la defensa de "la igualdad de los españoles, vivan donde vivan".