Vox denuncia la "nula política" de vivienda de Moreno, mientras hay "ocupadas" unas 6.000 de titularidad pública

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado este miércoles al Gobierno andaluz de Juanma Moreno de "nula política" de vivienda, mientras existen unas 6.000 viviendas de titularidad pública de la Junta que están "ocupadas".

En rueda de prensa, Gavira ha señalado que el Ejecutivo de Juanma Moreno ha demostrado que "no tiene ninguna política de vivienda", más allá del

"acuerdo que firmó con Vox en la anterior legislatura para el aval del 15 por ciento del importe de la hipoteca a los menores de 35 años que busquen comprar una vivienda". Ha denunciado que en Andalucía habrá alrededor de 6.000 viviendas de titularidad pública de la Junta "ocupadas".

Ha expuesto que la administración andaluza "es propietaria de casi 74.000 viviendas, de las que 49.000 se encuentran alquiladas" y, de ellas sólo han podido "controlar el pasado año la mitad, unas 24.000, tras lo que se han dado cuenta que un 13 por ciento, unas 3.100, se encuentran ocupadas".

Ha apuntado que ese 13 por ciento corresponde tan solo a la mitad del total de

las viviendas de las que la Junta "es propietaria, ya que no ha podido controlar más y todo ello a pesar de que la administración andaluza es el principal empleador de Andalucía, con más de 300.000 trabajadores".

Tras apuntar que "hay funcionaros de sobra para comprobar estas viviendas", el portavoz de Vox ha indicado que a "esta falta de control de casi la mitad de las viviendas propiedad de la Junta se suma el hecho de que de ese 13% que se encuentran ocupadas, solo en el caso de un tercio de ellas se están realizando actuaciones judiciales para su recuperación" por parte del Ejecutivo andaluz.

En su opinión, todos estos datos cobran "especial dramatismo para muchas familias andaluzas tras conocerse hace solo unos días que el 48,9% de los hogares españoles que viven en alquiler se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social" y que "el alquiler ha subido en los últimos diez años en Andalucía un 49%, mientras que los sueldos solo un 8,6%".

El portavoz parlamentario de Vox se ha preguntado "qué le decimos a esos jóvenes que quieren una vivienda, a esas familias que están en riesgo de exclusión social o a esos andaluces que quieren empezar un proyecto de vida y formar una familia, cuando la propia administración andaluza no controla, no vigila y no realiza las actuaciones pertinentes para la recuperación de esas viviendas ocupadas".