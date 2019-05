Vox dice que el Defensor andaluz "es una figura innecesaria y redundante" y Maeztu le invita a visitar la institución

Publicado 28/05/2019 15:18:11 CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha señalado este martes en comisión que "ve con muchas reservas" la institución del Defensor del Pueblo Andaluz (DPA), porque "es un figura innecesaria y redundante", mientras que Jesús Maeztu ha invitado al diputado a visitar la institución, porque "cuando estemos dos o tres horas pensará de otra manera", ha destacado.

Durante su intervención en la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones, en la que Jesús Maeztu ha presentado el informe 2018, Hernández ha señalado que "ven con muchas reservas" la institución en Andalucía porque "entendemos que es una figura innecesaria y además redundante" y con la figura central "podría ser suficiente".

Así, ha incidido en que "no ven la razón que justifique a nivel autonómico una figura de carácter similar", y ha explicado que la consideran "redundante" porque "en muchos caso las propias administraciones tienen sus propios mecanismos de respuesta a los problemas que se les plantean de manera sistemática", de modo que a su juicio, "se puede correr el riesgo de que la figura del DPA se convierta en receptáculo del derecho al pataleo".

Además, Hernández ha dicho que les preocupa "la politización en determinados casos que se hace por parte de la institución", y ha manifestado que a ello les lleva "el propio tono y la manera en la que se exponen determinadas cuestiones, que estaría muy próxima a la que se hace por parte de determinados partidos de izquierda". "Esto es algo que nos preocupa", ha aseverado.

Por su parte, Jesús Maeztu ha defendido que "no se trata de ideología" y ha añadido que "aquí hay mucho dolor, problemas que te ponen los pelos de punta", toda vez que ha destacado que el informe anual "es la vida real, gente que no ha podido tener derecho o se lo han quitado". "Lo mejor sería que esta Defensoría no existiera, pero si existe en porque todavía hay deficiencias", ha añadido.

"La Constitución y el Estatuto de Autonomía me encomiendan la garantía y protección de los derechos, y por tanto no me invento nada, no interfiero en nada", ha manifestado el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, que ha invitado al diputado de Vox a visitar la institución.

"Le aseguro que cuando estemos dos o tres horas pensará de otra manera", ha afirmado Maeztu, que ha agregado que "si pudiera hacerle cambiar de idea sería muy feliz", y si no, ha señalado, "seguiré manteniendo la hoja de ruta".

Por último, Maeztu ha afirmado que los servidores públicos "están obligados a resolver los obstáculos que impiden a la gente ser feliz" y ha asegurado que en el informe presentado "hay mucho dolor y mucha lágrima de satisfacción". Igualmente, ha dicho que "no quiere más dinero", ha insistido en la necesidad del área de mediación y ha abundado en que "quiere que este informe sea la mitad de la mitad".