Vox espera que la Junta "escuche la unanimidad" del Parlamento y "haga de una vez" el desdoblamiento de la A-306

CÓRDOBA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, espera que la Junta "escuche la unanimidad" de la Cámara regional este miércoles al aprobar una proposición no de ley (PNL) defendida por su formación sobre el desdoblamiento de la carretera autonómica A-306, entre las provincias de Córdoba y Jaén, y "haga de una vez por todas" dicha actuación.

En declaraciones a los periodistas ante el Ayuntamiento de Córdoba, con representantes de su partido en el ámbito local y provincial, el portavoz de Vox ha subrayado que el referido desdoblamiento "estaba en el Plan Director de Infraestructuras desde hace muchos años".

Así, espera que "esa unanimidad que reflejaron todos los grupos parlamentarios sirva para algo y que el Gobierno de Andalucía escuche, ponga el oído a lo que dijo el Parlamento y se haga de una vez por todas el desdoblamiento", porque "si no va a quedar como todas las promesas, todas las ideas y la publicidad que se da el Gobierno del autobombo", ha reprochado.

Además, ha hecho referencia al Hospital Materno Infantil del Reina Sofía de la capital cordobesa, "con la unidad de consultas externas que el consejero Jesús Aquirre ha dicho que se va a licitar en abril". En su opinión, "va a terminar la legislatura y Córdoba va a seguir estando como estaba anteriormente".

También, ha apuntado al tramo autonómico de la Ronda Norte que "la Junta promete, publicita y hace el autobombo y después no hace absolutamente nada", o la base logística del Ejército de Tierra, "tan importante en Córdoba, que generó tanta ilusión, pero el Ayuntamiento no modifica el plan que tiene que hacer y los gobiernos autonómico y local, que son del mismo signo político, tampoco se ponen de acuerdo y no generan las iniciativas necesarias, ni las actuaciones pertinentes para que este tema avance".

A juicio del portavoz de Vox en el Parlamento, "el gobierno del cambio va a quedar efectivamente en nada, en un mero recambio", algo que, según Gavira, "se ve en Córdoba".

PETICIÓN A AVRA

Por otra parte, Gavira ha advertido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de la situación que vive una familia de la capital, que se encuentra acampada junto a las puertas del Consistorio con dos niñas de tres años y dos meses, que "tiene un problema con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Andalucía (AVRA) y pide una vivienda digna".

Según ha expuesto, "esta agencia no sirve absolutamente para nada en Andalucía, después de ver cómo tiene abandonada a una familia en la calle, al lado del Ayuntamiento, con un alcalde del PP que no es capaz de recibir a sus vecinos con este problema que tienen".

De este modo, ha expresado que "es de vital importancia que las instituciones hagan lo que tienen que hacer, que es ayudar a las personas", porque de lo contrario "este cambio no queda en absolutamente nada", ha apostillado.

Al respecto, ha comentado que "se habla de autónomos, de traída de empresas, pero hay cuatro andaluces que han sido desahuciados de AVRA", de manera que ha defendido que "se tiene que resolver y arreglar ese problema, porque ésta es la Andalucía real, la que está al lado del Consistorio con un alcalde que no es capaz de recibir".