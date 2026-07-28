Vox exige en Granada al Ministerio del Interior que construya la nueva Comisaría de la Policía Nacional en el Zaidín

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, y la viceportavoz del grupo, Mónica Rodríguez Gallego. - VOX

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha registrado una moción para el pleno ordinario de julio en la que urge al Gobierno la construcción de una nueva Comisaría de la Policía Nacional en el distrito del Zaidín, en la parcela de la calle Asturias cedida por el consistorio.

La viceportavoz del grupo, Mónica Rodríguez Gallego, ha desglosado el contenido de la moción en la que se insta al Ministerio del Interior "a subsanar el retraso en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025 que contemplaba la construcción de la Comisaría del Zaidín, así como que comprometa un calendario de ejecución preciso de las obras para garantizar la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de la Policía Nacional".

Para Vox, "la dejadez y la falta de compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la seguridad de la ciudad es una realidad que padecen a diario los granadinos".

"La falta de recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dificulta el trabajo de los agentes que tienen que hacer frente al incremento de delitos, y es por ello que también solicitamos al Ministerio del Interior un incremento de los medios materiales y humanos asignados a la Policía Nacional de Granada, dotando a las comisarías del personal necesario para combatir con eficacia la delincuencia, el narcotráfico y los problemas de seguridad, agravados por la inmigración ilegal en todo del municipio", ha insistido Mónica Rodríguez Gallego.

Las obras de la Comisaría de la Policía Nacional de Zaidín --uno de los distritos con mayor densidad demográfica de Granada-- estaban contempladas formalmente dentro del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025.

"El plan concluyó dejando el expediente en el olvido, el solar completamente vacío y acumulando años de promesas incumplidas. Con la reciente aprobación del nuevo Segundo Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2026-2034, resulta inadmisible que no se hayan iniciado los trabajos de ejecución material, perpetuando un agravio comparativo injustificable con los vecinos de la zona sur de Granada", ha reprochado la viceportavoz de Vox.

CRIMINALIDAD EN GRANADA.

Según datos del Ministerio del Interior, durante el primer trimestre de 2026 la criminalidad en Granada ha aumentado un 15,3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

"Estos datos reflejan la triste realidad que sufren los vecinos de Granada y son la manifestación evidente de la necesidad de incrementar los medios humanos y materiales de nuestro Cuerpo de la Policía Nacional", ha concluido Mónica Rodríguez Gallego.