Vox exige en Granada suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios que garanticen su eficacia

GRANADA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en Granada ha registrado una moción que se debatirá en el Pleno ordinario de diciembre en la que exige suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios "independientes y concluyentes" que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial.

Acerca de esta luz de emergencia homologada que permite señalizar la posición del vehículo en caso de avería o accidente sin necesidad de salir del mismo, la viceportavoz del grupo municipal de Vox, Mónica Rodríguez Gallego, ha explidado este lunes en rueda de prensa que "con nuestra moción solicitamos que desde el Ayuntamiento de Granada se inste al Gobierno a continuar permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera".

También a "garantizar que ninguna medida de seguridad vial obligue a los conductores a permanecer dentro del vehículo, porque es una práctica desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos y seguridad", ha detallado la viceportavoz, según ha informado Vox en nota de prensa tras la comparecencia informativa.

"Con nuestra propuesta, además, queremos que se impulsen ayudas para las familias y las empresas que mejoren la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico de España y garantizar la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción --combustión, híbridas y eléctricas-- sin imposiciones ideológicas".

"Además, insistimos en que es necesario acabar con la promoción de normativas y obligaciones que imponen costes innecesarios a las familias y muestran finalidad puramente extractiva, porque no repercuten positivamente sobre el bienestar de los españoles", ha añadido Rodríguez Gallego.

El próximo 1 de enero de 2026 entrará en vigor la obligatoriedad de que los vehículos lleven consigo una luz de emergencia V-16 "supuestamente visible" a un kilómetro de distancia con conexión directa a la plataforma DGT 3.0, en sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia reflectantes, según la información facilitada por Vox en nota de prensa.

"El Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer la baliza V-16 en los coches y sancionar con 80 euros al que no la lleve, otra ocurrencia para seguir exprimiendo a los españoles mientras las carreteras siguen abandonadas, cuando una de cada tres muertes en carretera está relacionada con su mal estado", pero al Ejecutivo central "no lo verás invirtiendo en que las vías sean más seguras sino inventando una nueva forma de multarnos", ha destacado la viceportavoz de Vox.

"En un contexto de dificultades económicas, inflación y encarecimiento del coste de la vida, imponen un gasto adicional a millones de familias, especialmente en fechas tan señaladas y con tantos desplazamientos como son las Navidades. El Gobierno no ha realizado una debida comunicación sobre la entrada en vigor de esta norma: el 65 por ciento de los españoles la desconoce y hasta el 30% no sabe que puede exponerse a ser sancionado si incumple esta nueva norma", ha alertado Rodríguez Gallego.

POLÉMICA POR LA VENTA DE DISPOSITIVOS

Desde Vox han apuntado "lo cuestionable del precio al que se venden las balizas en Correos, más aún después de conocer que ese contrato de comercialización lleva la firma de Leire Díez, la fontanera del PSOE detenida por la UCO". A su vez, asociaciones de conductores y guardias civiles "también han elevado dudas sobre la utilidad general del dispositivo, alegando que "de día no se ve lo suficiente".

"Esperamos que el PP de Marifrán Carazo defienda en esta ocasión a los granadinos y no haga seguidismo de Pedro Sánchez, como ha pasado con la Zona de Bajas Emisiones. Los ciudadanos estamos ya cansados de imposiciones que siempre atacan a nuestro bolsillo", ha concluido la viceportavoz de Vox.