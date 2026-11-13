Vox Granada llama a los españoles para que "tomen las riendas de su futuro" en el inicio de campaña

El cabeza de lista de Vox en Granada para las elecciones al Congreso de los Diputados, Jacobo Robatto, en la apertura de la campaña. - VOX GRANADA

GRANADA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox en Granada para las elecciones al Congreso de los Diputados, Jacobo Robatto, ha llamado a que "los españoles tomen las riendas del futuro" al inicio de la campaña electoral. En un acto de pegada de carteles en la Fuente de las Batallas de la capital, ha advertido de que las del 29N "no son unas elecciones normales", porque, según ha dicho, "tenemos un gobierno mafioso dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder"

"Damos comienzo a una campaña electoral trascendental para la Historia de España en la que los españoles tenemos la oportunidad de tomar las riendas de nuestro futuro", ha dicho en su intervención con la intención de transmitir la importancia que para su partido tienen los comicios.

"No son unas elecciones normales, tenemos un gobierno mafioso dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Van a intentar que tengamos unas elecciones sucias y llenas de violencia como ya estamos viendo. Es ahora o quizás nunca. Este gobierno no se va a ir, lo tenemos que echar todos los españoles con una movilización histórica y masiva", ha destacado Jacobo Robatto.

Para el candidato, "España necesita que el próximo gobierno tenga como única prioridad el bien y el interés de los españoles y para eso necesitamos llenar las urnas de papeletas de Vox".

"Necesitamos prioridad nacional para que los españoles sean los primeros, para acabar con la invasión en Ceuta. Los españoles no piden milagros, quieren poder tener una vivienda y prosperar, quieren que los trenes llegan a su hora sin descarrilar y no tener que soportar unas listas de espera insoportables", ha expuesto.

También ha apelado a la necesidad de desregular el que ha denominado como "fanatismo ideológico" y la burocracia. "Necesitamos romper las cadenas que impiden la prosperidad de familias, empresas y trabajadores", ha añadido.

También ha dicho que la sociedad española necesita "remigración, unas fronteras seguras y frenar la invasión migratoria que colapsa nuestros servicios públicos y aumenta la inseguridad de nuestros barrios".

Acompañado de los miembros de las candidaturas de Vox al Congreso y Senado en Granada, así como de cargos orgánicos, institucionales y simpatizantes, Robatto ha asegurado que "estamos ante una oportunidad histórica" y ha dicho que desde su partido van "a dejarse la piel" en esta campaña y van a estar "a la altura de las circunstancias.

"Pedimos a los españoles su voto para que los españoles sean la única prioridad del próximo gobierno y para desalojar a un gobierno corrupto y mafioso", ha concluido el candidato de Vox.