Vox, al inicio de la segunda sesión del debate de investidura de Moreno: "Estamos trabajando mucho para un buen acuerdo"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha comentado este martes a su llegada a la segunda sesión del debate de investidura del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, que su partido está "trabajando mucho" con el Gobierno en funciones del PP-A para alcanzar "un buen acuerdo" para los andaluces.

Manuel Gavira ha realizado este comentario a los periodistas que le esperaban a su llegada al salón donde este pasado lunes comenzó el debate de investidura que afronta Juanma Moreno para un tercer mandato como presidente de la Junta.

El PP-A y Vox iniciaron hace unas semanas negociaciones para un posible acuerdo de gobernabilidad en Andalucía, después de que los 'populares' ganaran las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo con 53 escaños, de forma que se quedaron a dos de poder revalidar la mayoría absoluta con la que contaron en la pasada legislatura en la Cámara andaluza.

A unas horas de la primera votación con la que finalizará esta sesión del debate, en la que Moreno necesita de mayoría absoluta para ser investido, no se ha suscrito el acuerdo que negocian entre el PP-A y Vox, de forma que, si no se alcanza en lo que queda de jornada, Vox ya ha anunciado que votará en contra de la candidatura del líder 'popular'.

En este contexto, Manuel Gavira ha comentado este martes por la mañana que "va bien la cosa", en referencia a la negociación con el PP-A, y que están "trabajando mucho".

"Estamos trabajando mucho, hablando mucho con el Gobierno, intentando llegar a un buen acuerdo, a buenas medidas que beneficien a los andaluces", ha añadido el portavoz de Vox.

Por su parte, el candidato a la reelección y presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, también ha realizado un breve comentario a los periodistas al llegar a la sala 'Alberto Jiménez Becerril', donde se celebra el debate de investidura, para comenzar la segunda sesión. "Seguimos igual, seguimos hablando", se ha limitado a señalar el dirigente 'popular'.