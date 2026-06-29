Vox desliza su 'no' a Moreno en la votación del jueves: "Como siga por ese camino será en tercera, cuarta... o nunca"

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Vox ha cosechado 14 diputados en las elecciones celebradas este domingo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha sugerido este lunes que su formación votará en contra de la investidura de Juanma Moreno Bonilla en la sesión del jueves, la segunda, porque las partes negociadoras no han pactado un acuerdo de gobierno para Andalucía. En esta línea, ha advertido de que "todavía falta" y que como el 'popular' "siga por este camino", lo apoyarán en "tercera, cuarta, quinta votación" o "nunca".

El presidente andaluz en funciones se presenta este lunes a su primera sesión de investidura, después de haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo. Necesita el respaldo de Vox para revalidar su Presidencia, pero acude a la investidura sin haber cerrado un acuerdo con la formación de Abascal, con quien el PP ya gobierna en otras Extremadura, Aragón y Castilla y León.

La primera votación, para la que el candidato requiere mayoría absoluta, se celebrará este martes y la segunda, para la que Moreno necesita una mayoría simple, el jueves. Si no lo consigue, pueden celebrarse más intentos en un plazo de dos meses. Si en ese plazo no se ha podido investir un presidente, se repetirán los comicios.

En rueda de prensa en la sede nacional de Vox, Fúster ha afirmado que su partido votará 'no' en la primera votación y en la segunda "le parece" que también será una negativa. "Y que siga por ese camino, que será a la tercera, a la cuarta, a la quinta o nunca", ha avisado el portavoz nacional.

Vox recrimina al 'popular' el escaso interés en negociar con ellos, e insisten en que deben acordar "medidas, plazos de cumplimiento y garantías", pero aún no han verbalizado si tienen intención de integrarse en un gobierno de coalición.

"No es tanto votar a una persona, es votar lo que va a hacer esa persona y que el gobierno que va a conformar tienen que estar inevitablemente las ideas de Vox", ha señalado Fúster. Así, "todavía falta" para sellar el pacto, según ha recalcado.