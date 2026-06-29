Moreno pide "generosidad" a Vox en favor del interés general: "Si nos enrocamos, el acuerdo se alejará"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este lunes en el debate de investidura, en el Parlamento andaluz - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha reclamado este lunes a Vox "generosidad" en favor del interés general de Andalucía, apuntando que si "nos enrocamos en lo que nos aleja, el acuerdo se alejará".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en su discurso de arranque del debate de investidura que se celebra este lunes y martes en el Parlamento andaluz.

Sobre las negociaciones que el PP-A está desarrollando con Vox para su investidura y para la gobernabilidad de Andalucía, Juanma Moreno ha manifestado: "Vamos a trabajar con inteligencia y generosidad para facilitar que Andalucía avance. Si nos enrocamos en lo que nos aleja, el acuerdo se alejará. Si avanzamos sobre aquello en lo que coincidimos, el acuerdo estará más cerca".

Ha añadido que se trata, por tanto, de saber ceder buscando el interés general de los andaluces, que "pueden tener la seguridad de que trabajamos para que sus vidas mejoren, y que serán ellos los que ganen de verdad con un buen acuerdo".

Para Moreno, habría sido deseable que todos los partidos buscaran fórmulas para posibilitar "el gobierno que han querido la mayoría de los andaluces", pero tres de ellos, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, "han decidido renunciar voluntaria y unilateralmente al diálogo", optando "clara y contundentemente por el bloqueo y quitándose de en medio".

"Haya elecciones o haya pacto de legislatura, su irresponsabilidad actual los hace responsables del futuro", ha indicado Juanma Moreno sobre los tres partidos de la izquierda.

"Asumo con responsabilidad e ilusión el deseo de los andaluces de dar continuidad a la etapa de estabilidad, de reforma, de progreso y de honestidad que iniciamos en el año 2019", ha indicado Juanma Moreno, quien ha recalcado que, en las elecciones del 17 de mayo, el PP-A obtuvo "una victoria rotunda e inapelable", aunque se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta (logró 53).

Ha confiado en que "cuanto antes", Andalucía tenga un gobierno en "plenas funciones y en pleno rendimiento" y que esta tierra no se vea "inmersa en una situación de bloqueo político e institucional".

Ha añadido que necesita sólo dos votos este martes para ser investido presidente de la Junta o "cuatro abstenciones el jueves": "Todos somos conscientes de que sólo caben dos opciones, el bloqueo y, quién sabe si repetir elecciones, con el perjuicio que eso causaría a los andaluces, o interpretar con inteligencia y generosidad el mandato de los andaluces para ponernos en marcha sin tiempo que perder".

Asimismo, ha señalado que, para Andalucía, "es vital tener listo el presupuesto (de 2027) en tiempo y forma, como viene ocurriendo en los últimos años", de manera que es fundamental contar con gobierno en julio.

"Nos hacen falta dos escaños, esa es la realidad y cerrar los ojos a la realidad sería un error. No era lo que yo quería, pero ese ha sido el deseo democrático del pueblo andaluz y, por tanto, hay que respetarlo", ha indicado sobre el hecho de que no lograra el objetivo de revalidar una mayoría absoluta.