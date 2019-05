Vox insta a Junta "a no dar título" de ESO "con asignaturas suspensas en junio" e Imbroda pide "confiar en los docentes"

Publicado 22/05/2019 15:58:07 CET

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox María José Piñero ha instado al Gobierno andaluz "a acabar con la práctica de dar títulos" de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) "a alumnos con asignaturas supensas en junio, incluso antes de finalizar el curso en septiembre", mientras que el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, le ha pedido "confiar en los equipos docentes" y ha señalado que "no habrá titulación automática".

Así, durante su intervención en la Comisión de Educación en el Parlamento, Piñero se ha referido al informe de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) que denuncia que "se están otorgando graduados de la ESO en junio a alumnos con asignaturas suspensas, incluso antes de finalizar el curso en septiembre".

Además, ha señalado que "esto empezó de forma tímida a partir de 2009 y se ha convertido en una situación generalizada en 2016/2017" y ha lamentado que "debido a los malos resultados que alteraban las estadísticas aumentando las titulaciones, Andalucía sigue al vagón de cola en resultados académicos".

"Es vergonzoso que en lugar de cambiar el sistema educativo por ineficaz, lo que hacen es taparlo con parches de aprobados para maquillar los resultados académicos", ha criticado la parlamentaria de Vox, quien ha instado al Gobierno "a acabar con esta práctica y modificar el sistema de enseñanza".

Piñero ha apuntado que hay una comunicación del 3 de mayo por parte de la Consejería de Educación "en la que ratifica" este tema, lo cual, a su juicio, "va en contra de una educación de calidad". Por tanto, ha insistido en que esta norma "se quite" y ha apostado por "trabajar bien para que los alumnos estén bien cualificados y dar títulos cuando estén aprobadas las asignaturas".

Ante estas afirmaciones, Javier Imbroda ha recordado que corresponde al Estado dictar las normas básicas para el derecho a la educación, y en lo que respecta a los requisitos para obtener el título el articulado "es muy claro". Por una lado, "establece que para titular hay que superar todas la materias, no hay duda, el alumno que aprueba todo titula".

A continuación, Imbroda ha asegurado que "se abre la posibilidad de que cuando se suspensa hasta dos materias se obtenga el título de graduado cuando se cumplan dos requisitos, que no sean simultáneamente lengua y matemáticas, y dos, que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los objetivos y adquirido las competencias correspondientes".

"Será preciso que el equipo docente considere, por tanto no habrá titulación automática", ha insistido Imbroda, que ha instado a la diputada de Vox a reflexionar sobre el hecho de que "la potestad la tienen los equipos docentes de cada centro" y "no la veo con la suficiente confianza en dichos equipos para que tengan la capacidad de valorar si han superado o no las competencias esos alumnos", ha manifestado.

Así, ha señalado que desde la consejería "no se dictamina instrucción en este sentido", pero "permítame que confíe en nuestros docentes", ha insistido el consejero, que la ha pedido a Piñero "no transmitir un mensaje de desconfianza". "Veamos los resultados a final de curso y los valoraremos", ha concluido el consejero.