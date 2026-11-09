Vox en Jaén exige controles estrictos en frontera ante la "competencia desleal" que sufre el sector del olivar

Francisco José Alcaraz (d), junto al candidato al Senado Francisco Ruiz. - VOX JAÉN

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox en Jaén ha exigido a la Comisión Europea controles estrictos en frontera ante la "competencia desleal" que sufre el sector del olivar con la entrada de aceite de oliva de países como Marruecos.

Así lo ha indicado este lunes su número uno al Congreso de los Diputados por la provincia, Francisco José Alcaraz, quien ha anunciado que el Parlamento Europeo tramitará por vía de urgencia un debate en la Comisión de Peticiones "para abordar la competencia desleal que sufren los productores de olivar españoles debido a las importaciones procedentes de Marruecos".

Tras calificar esta iniciativa como una "victoria crucial para el campo español", ha lamentado que se ha logrado "a pesar del rechazo del PSOE", según ha informado el partido.

"Una vez más, ha dado la espalda a nuestros agricultores al votar en contra de que las denuncias de Jaén y de toda España se escuchen en Europa", ha dicho, no sin añadir que esta postura "evidencia una falta de compromiso alarmante con el tejido productivo nacional".

En este sentido, Alcaraz ha señalado que la "desigualdad regulatoria que ahoga a los productores locales" frente a los extracomunitarios supone una "grave injusticia".

"No podemos tolerar que, mientras a nuestros agricultores se les exigen costes e imposiciones astronómicas, a Marruecos se le dé vía libre sin exigir ni la misma calidad, ni la misma seguridad fitosanitaria, ni los mismos derechos laborales", ha afirmado.

Ante esta "desprotección", ha exigido a la Comisión Europea la implantación de controles estrictos en frontera, una trazabilidad real y transparente del producto importado y la activación inmediata de los mecanismos de salvaguardia recogidos en los tratados comerciales.

"Para Vox, la prioridad absoluta son nuestros productores y nuestra soberanía alimentaria. Con la apertura de esta tramitación urgente, llevará la voz y las reivindicaciones del sector olivarero hasta el corazón de las instituciones europeas para frenar el desmantelamiento del campo español", ha concluido Alcaraz.