Vox lamenta que los niños "no pueden disfrutar" de los parques en verano por "la dejadez" del gobierno local de Córdoba

CÓRDOBA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado este lunes que, "pese a que el Pleno aprobó hace más de un año la moción de Vox para el arreglo, mantenimiento y adecentamiento de los parques infantiles", a día de hoy "no se ha hecho absolutamente nada", de modo que "un verano más, los niños de Córdoba no puedan disfrutar de los parques por la dejadez del gobierno del PP".

Según informa Vox en una nota, Badanelli ha recalcado que en la moción presentada por Vox en julio de 2024 se instaba al gobierno municipal "a realizar una auditoría completa de las 152 áreas infantiles de la ciudad, dotar presupuestariamente las mejoras necesarias, instalar cubiertas y toldos para paliar las altas temperaturas, garantizar la accesibilidad e inclusión, reforzar la seguridad y acometer actuaciones urgentes en zonas muy deterioradas".

Sin embargo, "el Partido Popular se limitó a aprobarlo de cara a la galería y luego guardó la propuesta en un cajón", ha señalado Badanelli, quien ha alertado de que "hoy, en pleno verano, volvemos a ver cómo los parques infantiles siguen sin sombras, con columpios quemando a 60º a las 11,00 horas, sin iluminación adecuada, sin accesibilidad y con equipamientos en mal estado".

"Los niños de Córdoba vuelven a estar condenados a no poder disfrutar de espacios públicos seguros y adecuados para jugar, mientras el alcalde (el popular José María Bellido) sigue vendiendo anuncios vacíos a la prensa", ha lamentado la portavoz.

Por ello, Vox ha comentado que "también se pedía en esa moción la mejora integral de la Ciudad de los Niños, con control de accesos, horarios adaptados, servicios de vending y quioscos operativos, así como zonas renovadas para atender la demanda de las familias. Ni siquiera se han molestado en responder a los acuerdos que aprobaron junto a nosotros. Es una falta de respeto a las familias cordobesas y a este Pleno municipal", ha insistido Badanelli.

La portavoz ha sido especialmente crítica con la "inacción del PP", pues, en su opinión, "es intolerable que se sigan aprobando mociones y compromisos que luego no se cumplen. Es la segunda vez que desde Vox exigimos que se actúe en los parques infantiles".

"El PP gobierna como si Córdoba fuera un escaparate y no una ciudad viva, con niños, mayores y familias que necesitan soluciones reales, no titulares de prensa. Cada verano es lo mismo: parques sin sombra, deteriorados y peligrosos. No vamos a dejar de exigir que se actúe ya", ha dicho Badanelli, que ha exigido al gobierno municipal que "cumpla los acuerdos aprobados y que de manera urgente inicie las actuaciones comprometidas para que los parques infantiles de Córdoba sean espacios seguros, accesibles y adecuados para todos los niños, sin excusas ni más retrasos".