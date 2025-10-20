Vox mantiene tras el Centra su "discurso" de que "no le interesan" las encuestas de intención de voto aunque "crezca"

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha reafirmado este lunes en su "discurso" de que a su partido no le interesan "nada" las encuestas de intención de voto, aunque su formación "crezca" en ellas, según el resultado del último Barómetro Andaluz publicado por la Fundación Centra de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta.

En una atención a medios en el Parlamento andaluz, el dirigente de Vox se ha pronunciado así al hilo de los datos de estimación de voto de dicho barómetro de la Fundación Centra, que augura que el PP-A volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, que obtendría el 23,3% de los sufragios y caería hasta los 26-29 escaños, de forma que los 'populares' podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico que lograron en los comicios celebrados en junio de 2022 a nueve meses aproximadamente de las próximas autonómicas.

Respecto a Vox, este sondeo, realizado entre los pasados días 15 de septiembre y 1 de octubre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad, prevé que repetiría como tercera fuerza más votada en la comunidad, pero con una subida en estimación de voto hasta el 15,9% de los sufragios, que serían 2,4 puntos más que los obtenidos en las últimas autonómicas.

"A nosotros no nos interesa nada" de las encuestas de reparto de escaños, ha dicho el portavoz de Vox en Andalucía, que en esa línea ha advertido de que este lunes no va a "cambiar el discurso" al respecto, "aunque Vox crezca" en estimación de voto.

Dicho esto, ha agregado que lo que le "preocupa" a Vox son "los problemas de los andaluces", que "vienen a ser los mismos de siempre", comenzando por el del empleo, según ha subrayado antes de animar a preguntarse "por qué" a los andaluces les "sigue preocupando" este asunto "si tenemos tan buenos datos en empleo en Andalucía" según defiende el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apostillado.

Gavira ha subrayado, al hilo del citado barómetro, que la "segunda preocupación" para los andaluces es "la atención sanitaria", y eso a pesar de que en este último sondeo "no está" reflejado el asunto de la crisis generada en torno al cribado del cáncer de mama en la sanidad andaluza, según ha puesto de relieve.

"La tercera preocupación" para los andaluces es la vivienda, según ha continuado relatando el portavoz de Vox, que al respecto ha llamado la atención acerca de que "ya Andalucía está en la media nacional de los precios de vivienda con el resto de España, pero los salarios siguen estando muy por debajo", de forma que los andaluces siguen "siendo los campeones de la pobreza en nuestra nación" a la vez que los precios de la vivienda van "subiendo", según ha advertido.

Gavira ha destacado otra "preocupación" para los andaluces, la de "la inmigración ilegal, masiva y descontrolada", y ha remarcado que todos esos son "los problemas de los andaluces" y para los que "nosotros estamos en el Parlamento de Andalucía, para hacerle propuestas al Gobierno que mejoren la vida de los andaluces", ha añadido el portavoz de Vox.

El parlamentario de Vox ha puesto de relieve que, después de los "últimos 40 y tantos años" de gobierno de PSOE y PP en Andalucía, en esta comunidad "seguimos teniendo problemas en el empleo, en la atención sanitaria, en la vivienda y, encima, nos han añadido el de la inmigración ilegal", y ha sostenido que "por eso es tan importante que los andaluces valoren y analicen lo que está sucediendo, porque estamos en manos de irresponsables políticos que luego nos crean problemas que desgraciadamente nosotros hace muchos años que no teníamos", según ha finalizado.