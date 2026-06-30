Vox no apoyará a Moreno en primera votación y exige prioridad nacional:"Supere la pantalla de la izquierda"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, en su intervención en el debate de investidura a Juanma Moreno como presidente de la Junta. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha confirmado su voto negativo para la primera votación de la investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a pesar de agradecer su "buena disposición" para llegar a un acuerdo de gobierno en el que "siguen trabajando" y para el que Vox ha vuelto a poner en el foco en aceptar la prioridad nacional, "poner fin a las políticas derivadas del fanatismo climático" y la desregulación.

"Deberíamos haber empezado antes las negociaciones y nos hubiésemos ahorrado la situación de hoy", ha señalado Gavira en su intervención este martes en el debate de investidura en el que ha subrayado que "no han venido a hacer un paripé".

Gavira ha insistido en que "están dispuestos a un acuerdo bueno para los andaluces" al mismo tiempo que ha comparado la situación actual con lo vivido en otras comunidades como Aragón, Extremadura y Castilla y León donde ambas formaciones han llegado a un acuerdo.

"Una ola de sentido común" ha calificado Gavira que se ha mostrado crítico con el gobierno central. En esta línea, ha criticado la parte del discurso de este lunes en la que Moreno lamentada la "autoexclusión" de los partidos de izquierdas para un posible pacto de gobierno.

"Señor Moreno, le voy a hacer una recomendación. Supera a la pantalla de la izquierda de una vez por todas, sea más feliz", ha afirmado.

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